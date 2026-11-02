Hansi Flick savunmaya takviye ararken Barcelona, Inter'in yıldızı Alessandro Bastoni'ye ilgisini yeniden canlandırdı

Barcelona, hızla yaklaşan ocak transfer dönemi öncesinde Inter savunmacısı Alessandro Bastoni için yeni bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Savunmada giderek artan sorunlarını çözmek isteyen Barcelona, İtalyan stoperi öncelikli hedef olarak belirledi.

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Barcelona'nın hedefinde Inter'in yıldızı Bastoni var

Barcelona, Bastoni'yi kadrosuna katmakta kararlı. Sky Sports'a göre Inter'in öne çıkan savunmacısı, Barcelona'nın öncelikli transfer hedeflerinden biri hâline geldi.

İspanyol ekibi, geçen yaz transfer döneminde Bastoni'yi Katalonya'ya getirmeyi umuyordu ancak transfer gerçekleşmedi. Şimdi, kritik kış transfer dönemi hızla yaklaşırken Barcelona, oyuncuya ilgisini bir kez daha açıkça gösterdi.

Kış dönemi için yeni bir hamle hazırlığı

İlgili taraflarla Bastoni'nin resmî temsilcileri arasındaki görüşmelerin sürdüğü bildiriliyor. Barcelona, güçlü stoperi yakın gelecekte İspanya'ya getirmek için farklı yollar arıyor.

Aynı habere göre kulüp, önümüzdeki haftalarda transfer girişimlerini önemli ölçüde artırmaya hazır. Haberde Barcelona'nın yeni bir hamle dalgası hazırlama niyetini kısa süre önce yinelediği belirtiliyor.

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Flick'in savunmadaki sorunları büyüyor

Stoperin, yoğun geçen yaz transfer döneminde Barcelona ile kişisel şartlarda kapsamlı bir anlaşmaya vardığı bildirildi. Ancak teknik direktör Hansi Flick, o dönemde transferi durdurmaya karar verdi.

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Bu kararın ardından Flick'in takımı, lig mücadelesi boyunca giderek artan ciddi savunma sorunları yaşadı. Durum, Alman teknik adamı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'u geçen hafta sonu Deportivo Alaves karşısında beklenmedik şekilde geçici stoper olarak oynatmaya bile zorladı.

Inter yüksek bonservis bedeli istiyor

Barcelona'nın bu büyük transferi tamamlamak için mali kaynaklarını ciddi ölçüde zorlaması gerekecek. Inter, yıldız savunmacısının İtalya'dan ayrılmasını değerlendirmeye almak için bile 70 milyon euro istiyor.

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Bastoni'nin San Siro'da 2028'in ortasına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmesinin bulunması, bu yüksek bedeli özellikle önemli bir mali engel hâline getiriyor. Barcelona'nın şimdi bütçesini dikkatle değerlendirip ocak transfer dönemi resmen açıldığında bu bedeli karşılayıp karşılamayacağına karar vermesi gerekiyor.