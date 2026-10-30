Hansi Flick, Raphinha'nın 22 bin kilometrelik Brezilya seyahatini engelleyemiyor: Barcelona teknik direktöründen çaresiz çağrı

Hansi Flick, Barcelona kaptanı Raphinha’nın millî takım görevi için Singapur’a yapacağı toplam 22 bin kilometrelik yorucu gidiş dönüş yolculuğundan giderek daha fazla endişe duyduğunu dile getirdi. Alman teknik direktör, en önemli oyuncularından birinin fiziksel olarak yaşayabileceği yıpranma konusunda sportif direktör Deco ile görüştüğünü kabul etti.

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Flick, milli maç takvimine ilişkin endişelerini dile getirdi

Flick, Raphinha’nın Brezilya kadrosuna dahil edilmesine ilişkin endişelerini dile getirdi. Brezilya, kasım ayında Asya’da Japonya ve Singapur ile hazırlık maçları oynayacak. Avrupa’da forma giyen oyuncular için bu yolculuk büyük bir lojistik çaba gerektiriyor. Yaklaşık 22 bin kilometreyi bulacağı tahmin edilen mesafe, Camp Nou’da endişe yarattı.

Flick, Barcelona’nın taktik düzeni için vazgeçilmez hâle gelen oyuncunun fiziksel durumunu korumak amacıyla kulübün sportif direktörü Deco ile konuyu görüştüğünü açıkladı. Bayern Münih’in eski teknik direktörü, özellikle kanat oyuncusunun son dönemde yaşadığı kas yorgunluğu nedeniyle yolculuğun yaratacağı fiziksel yükten çekiniyor. Flick, “Bu konuyu Deco ile görüştüm. O, çok önemli bir oyuncu. Son milli aradan önce sakat geldi ve bu, pek iyi bir durum değildi. Ama sonuçta durum böyle ve bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok” dedi. Bu sözleri SPORT aktardı.

Kaptanın maç yükünü yönetmek

Bu sezon kaptanlık pazubandını takan Raphinha, liderlik rolü üstlenirken Flick’in önde baskıya dayalı oyununda da belirleyici oldu. Ancak teknik direktör, milli takımın önceliğinin ve oyuncunun Brezilya’nın yeni dönemine katkıda bulunma isteğinin farkında. Flick, Brezilya’nın Dünya Kupası’nın ardından bir geçiş sürecinden geçtiğini ve bunun da her oyuncunun takımda yer alma isteğini doğal olarak artırdığını belirtti.

Flick durumu şöyle açıkladı: “O bizim kaptanımız ama aynı zamanda Brezilyalı. Milli takımı onu çağırdığında orada olmalı. Özellikle de Brezilya millî takımı Dünya Kupası’ndan sonra yeni bir dönemden geçiyor. Bence herkes orada olmak ve takıma yardımcı olmak için katkıda bulunmak istiyor.”

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Oynama süresinin azaltılması için ısrarlı talep

14 Kasım’da Japonya, 17 Kasım’da ise Singapur ile oynanacak maçlar öncesinde Flick, Brezilya teknik ekibinin hücum oyuncusuna fazla yük bindirmemesini umuyor. Barcelona’nın öncelikli hedefi, Raphinha’nın yeni bir sakatlık yaşamadan Katalonya’ya dönmesi. Flick’in talebi basit: Kanat oyuncusunun Asya’daki bu hazırlık maçlarında sınırlı süre almasını istiyor.

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Teknik direktör, milli araya ilişkin beklentisini açıkça dile getirdi: “Oynama süresini biraz azaltabilirsek mutlu olurum. Singapur’a gidiş dönüş yolculuğu ideal değil ama bu, kontrol edip değiştirebileceğim bir şey değil.”

Önceki sakatlıkların tekrarlanmasından endişe ediliyor

Barcelona’nın endişesi yalnızca bir ihtimalden değil, yakın geçmişte yaşananlardan kaynaklanıyor. Önceki milli arada Raphinha, 29 Eylül’de Brisbane’de Avustralya’ya karşı oynanan hazırlık maçında kasından sakatlanmıştı. Bu sakatlık nedeniyle İspanya’ya erken dönmüş ve Flick’in takımının birkaç önemli maçını kaçırmıştı. Kulüp, birden fazla kulvarda mücadele ederken aynı durumun tekrarlanmasını istemiyor.

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Brezilyalı oyuncu, son milli takım çağrıları sırasında çeşitli küçük fiziksel sorunlar yaşadı. Bu da toparlanma sürecinin daha yakından takip edilmesine yol açtı. A takımın temel parçalarından biri olan Raphinha’nın fiziksel durumu, kulüp için öncelik taşıyor. Takvim yoğunlaşıp kadrodaki her oyuncu için daha zorlu hâle gelirken, sezonun kritik kış aylarında takımın ivmesini korumak için oyuncunun daha fazla yorulmasını önlemek önemli görülüyor.