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FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport
Bart DHanis
Çeviri:

"Hansi Flick, PSG'ye karşı oynanacak dev maçta Frenkie de Jong'a bambaşka bir rol veriyor"

Barcelona

Mundo Deportivo, Frenkie de Jong'un salı akşamı Paris Saint-Germain'e karşı FC Barcelona'da stoper olarak oynayacağını öngörüyor. De Jong, Pau Cubarsí'nin yanında forma giyebilir.

De Jong'un salı akşamı nihayet Barcelona formasıyla sahalara dönmesi bekleniyor. Orta saha oyuncusu, diz sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz bir dakika bile forma giyemedi.

Güvenilir bilgilere sahip MD'ye göre Hansi Flick, De Jong'u stoper olarak kullanacak. Bunun nedeni, Eric García ve Jules Koundé'nin salı akşamı forma giyemeyecek olması.

Alman teknik direktör, Barcelona'nın son haftalardaki antrenmanlarında De Jong'u Cubarsí'nin yanında stoper olarak da denedi.

De Jong, Ajax'ta da zaman zaman stoper oynadı ancak Barcelona'da bu pozisyonda hiç görev yapmadı.

Barça, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki üçüncü maçına salı akşamı çıkacak. İlk iki maçını kazanan kulüp, averajla rakibi PSG'nin arkasında ikinci sırada yer alıyor.

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