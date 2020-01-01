Hansi Flick: Lewandowski'nin Düsseldorf'a gol atamadığını öğrenince çok şaşırdım

Bayern Münih'in teknik direktörü, Fortuna Düsseldorf maçı öncesi golcü oyuncuyla birebir görüşme yaptığını söyledi.

, 'nın 29. haftasında konuk ettiği 'u 5-0'lık skorla mağlup ederek şampiyonluk yolunda emin adımlara yürümeye devam etti.

Kariyerinde daha önce Fortuna Düsseldorf'a hiç gol atamamış olan Robert Lewandowski, ağları iki kez sarsarak ligdeki bütün takımlara gol atma başarısını göstermiş oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick "Robert'a onun Düsseldorf'a gol atamamasına şaşırdığımı ve bu durumun yakında değişeceğini söyledim. Tabi ki bu çok uzun sürmedi." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Bir maçı eksik 'un 10 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih, bu sezon oynadığı 29 Bundesliga maçında rakip filelere tam 86 gol gönderdi.

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Bu sezon Bayern Münih formasıyla 36 resmi maça çıkan Robert Lewandowski ise takımı adına 41 gol ve 5 asistlik bir performans sergledi.

100 gole ulaşmanın öncelikleri olmadığını söyleyen Flick "Çok başarılı bir sezon geçiriyoruz. Gol sayısından daha fazla önem verdiğim hedeflerimiz var. Şu an için tamamen Bundesliga'yı kazanmaya odaklandık." şeklinde konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam eden Bavyera ekibi, son 16 turundaki rakibi 'yi ilk maçta deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup ederek çeyrek final kapısını ardına kadar aralamıştı.