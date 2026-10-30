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Christian Guinin
Çeviri:

Hansi Flick'le bizzat görüşmek istiyor: Serie A yıldızı FC Barcelona'ya transfer olmaya açık

La Liga
A. Bastoni
H. Flick
Transfers
Serie A
Barcelona
Inter

Alessandro Bastoni'nin FC Barcelona'ya transferi sık sık gündeme geldi. Peki bu transfer kışın gerçekleşecek mi?

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre, İtalyan stoper yaklaşan transfer döneminde bir transfere açık.

Baston, şu an formasını giydiği Inter'de kendini oldukça rahat hissetse de olası bir ortam değişikliğini kesinlikle göz ardı etmek istemiyor. Buna göre 27 yaşındaki oyuncu, Barcelona'ya transferinin her iki tarafın da yararına olup olmayacağını değerlendirmek için yakında Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick ile görüşmek istiyor.

Bastoni yaz aylarında da Blaugrana'nın öne çıkan transfer adaylarından biri olarak görülüyordu. İddialara göre Flick, savunma oyuncusunun büyük bir hayranıydı ve transferini desteklemişti. Ancak çeşitli haberlere göre oyuncu o dönemde Milano'da kalmaya karar vermişti.

Durumun şimdi değişip değişmediği belirsiz. Bastoni'nin Inter ile sözleşmesinin yalnızca 30 Haziran 2028'e kadar geçerli olduğu ise bir gerçek. Dolayısıyla yaklaşan transfer dönemi, Nerazzurri'nin İtalyan millî oyuncuyu kayda değer bir bonservis bedeli karşılığında satması için son fırsatlardan biri olacak.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images
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Inter, Alessandro Bastoni'nin ayrılmasına izin verecek mi?

Sportif açıdan Bastoni'nin ayrılığı, Milano ekibi için ağır bir kayıp olur. 27 yaşındaki oyuncu, Cristian Chivu'nun takımının tartışmasız ilk 11 oyuncularından biri ve bu sezon tüm kulvarlarda şimdiden 11 kez forma giydi.

Barcelona ve Flick ise uzun vadede Pau Cubarsi'nin yanındaki boş pozisyonu doldurabilecek bir stoper arıyor. Eric Garcia ve Andreas Christensen sakatlıkları nedeniyle forma giyemediğinden, şu anda bu pozisyonda ağırlıklı olarak Gerard Martin görev yapıyor.

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