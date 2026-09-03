Transfer döneminin sonu Nick Woltemade için çalkantılı bir yolculuk hazırladı. 24 yaşındaki hücum oyuncusu, kiralık olarak Newcastle United'a veda edip sonunda Juventus'a imza attı. Ancak milli oyuncunun transfer pazarlığı perde arkasında, bugüne kadar bilinenden çok daha şaşırtıcı gelişmelere sahne oldu.

Borussia Dortmund ile yürütülen görüşmeler sırasında çarpıcı bir senaryo ortaya çıktı. BVB orta saha oyuncusu Felix Nmecha'nın transferini bitirmek isteyen Newcastle'ın, iddiaya göre Woltemade'yi doğrudan takasta kullanılacak bir parça olarak önerdiği belirtildi. Ancak hücum oyuncusuna yönelik ilgi Bundesliga'nın da ötesine uzandı.

İspanyol Mundo Deportivo'nun haberine göre Woltemade, transfer döneminin son anlarında Barcelona için de gündeme geldi. Ancak bu teklifin Katalan kulübünün yöneticilerinde herhangi bir heyecan yaratmadığı aktarıldı. Kulüp yetkililerinin bu seçeneğe tam anlamıyla ikna olmadığı ifade edildi.

Ayrıca kulüp, o sırada Arsenal'den 29 yaşındaki Gabriel Jesus'un transferi konusunda zaten ileri düzeyde görüşmeler yürütüyordu. Aynı zamanda Atletico Madrid'in de Woltemade'ye ciddi ilgi gösterdiği, ancak forvet arayışında sonunda Turin'den Jonathan David'i kiralama yolunu seçtiği öne sürüldü.

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Inter'in Lautaro Martinez'i, Barcelona'nın ilgisini doğruladı

Barcelona'ya uzanan bir başka sıcak iz de Martinez cephesinde vardı. Inter'in Arjantinli golcüsü, İtalya'daki "Gran Gala del Calcio" etkinliği sırasında İspanya'dan gelen teklifle ilgili söylentiler hakkında ilk kez kamuoyu önünde konuştu. Sky Italia'ya konuşan 29 yaşındaki oyuncu, yakınlaşma girişimlerini doğruladı.

"Böyle teklifler almak her zaman bir gurur kaynağıdır, çünkü futbolda en üst seviyede kalmak için sürekli çalışıyorum. Haberler doğruydu" diyen Nerazzurri kaptanı, Katalonya'dan gelen çağrıya rağmen sözleşmesi 2029'a kadar devam eden mevcut kulübünde kaldı.

"Her zaman Inter'te, takım arkadaşlarımla ve taraftarlarımızla birlikte kalmak istediğimi söyledim. Onlar beni istediği sürece bu kulüpte kalacağım" diyen Martinez, Milan ekibiyle özdeşleşmesini şu sözlerle anlattı: "Futbol dünyasında artık size ihtiyaç duyulmadığında gitmeniz istendiğini hepimiz biliyoruz. Inter için oynamak benim için bir gurur kaynağı ve burada mutluyum. Kalmak, her gün gelişmeye devam etmek ve Inter ile büyük kupalar için mücadele etmek istiyorum."