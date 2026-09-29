Buna göre 38 yaşındaki İspanyol'un 2028'e kadar uzanan sözleşmesinde, oyuncu Fabregas'ın eski kulüpleri olan bu üç dev kulübe kapıyı aralayabilecek bir madde yer alıyor. Habere göre sözleşmede yer alan serbest kalma bedeli yalnızca "sembolik" düzeyde belirlendi.

Katalan ekibinde, Hansi Flick döneminin sona ermesi halinde Fabregas'ın şimdiden kısa listede yer aldığı öne sürülüyor. Alman teknik adam, 2028'e kadar uzattığı sözleşmesi sırasında bu görevin profesyonel futboldaki son durağı olabileceğini ima etmişti. Bu nedenle Fabregas, Barcelona için geleceğe dönük mantıklı bir seçenek olarak görülüyor.

Fabregas, geçmişte de Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekmişti. 2025 yazında RB Leipzig'in yanı sıra Şampiyonlar Ligi finalisti Inter de o dönem Serie A'ya yeni yükselen Como'nun kapısını çalmıştı.

Ancak Como Başkanı Mirwan Suwarso, o dönemde ayrılık ihtimaline kamuoyu önünde kapıyı kapatmıştı: "Bize birkaç kulüpten teklif geldi ama duruşumuz aynı: Büyümeye ve birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz. Ve böyle de kalacak. Hikaye bu", dedi Suwarso, günlük gazete La Repubblica'ya göre.

Getty Images

Cesc Fabregas, Como 1907 ile bir başarı hikayesi yazıyor

Fabregas da, Como Gölü kıyısındaki kulüpte sadece kenarda görev yapmayan, aynı zamanda hisselere de sahip olan isim olarak o dönemde şunları vurgulamıştı: "Bu kulübe uzun vadeli bir proje düşündüğüm için başladım. Bir ya da iki yıllık bir projenin olduğu ve sonra her şeyin bittiği bir kulüpte kariyerimi sonlandırmak istemiyorum. Como'nun uzun vadeli projesine gerçekten inanıyorum, buraya oyuncu olarak geldim ve çok ama çok mutluyum, çünkü burada istediğim şekilde çalışabiliyorum."

Başarı, şu ana kadar Fabregas'ı fazlasıyla haklı çıkardı. Yükselişin ardından ilk yılda onuncu sırayı alan takım, geçen sezon ise son anda sansasyonel bir şekilde dördüncü sıraya yerleşerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Bu nedenle Fabregas'ın geçen yaz yeniden çok sayıda talibi olması şaşırtıcı değil. Manchester City, Real Madrid ve Bayer Leverkusen de onunla anılan kulüpler arasındaydı.