Hansi Flick, yıl sonunda en iyi fiziksel durumlarında olmalarını sağlamak için Barcelona'nın kilit oyuncularının kasım ayı boyunca iş yükünü planlı biçimde azalttı. Alman teknik adam, takımını ligde ve Avrupa'da kritik maçların beklediği döneme hazırlarken oyuncularının fiziksel olarak dinç kalmasına öncelik veriyor.

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Flick, kilit oyuncularını kasım ayında nasıl dinlendirdi?

SPORT'a göre Barcelona'nın teknik ekibi, takımın ve millî takımların son dört maçında bazı düzenli ilk 11 oyuncularının sahada kaldığı süreyi sıkı biçimde sınırladı. Bu dönemde Pedri 194 dakika oynarken Lamine Yamal ve kaleci Joan Garcia 180'er dakika süre aldı.

Raphinha sahada 175 dakika kaldı. Onu 135 dakikayla Pau Cubarsi ve 84 dakikayla Eric Garcia izledi. Flick ve ekibi, sezonun zorlu bir bölümünde Barcelona'nın rekabet gücünü koruması için oyuncuların fiziksel olarak hazır olmasını vazgeçilmez görüyor.

Pedri'nin süreleri yönetiliyor, Fermin zorunlu molada

Flick'in bu sezon Pedri'yi kullanma biçimi, temkinli yaklaşımını özellikle ortaya koyuyor. Orta saha oyuncusu, fiziksel durumunu korumak amacıyla Alman teknik adamın kulüpteki ilk iki sezonuna kıyasla çok daha sık oyundan alındı.

Fermin Lopez ise aynı dönemde Barcelona ve İspanya formalarıyla 285 dakika oynayarak çok daha ağır bir yük üstlendi. Ancak Villarreal karşısında oyundan atılması, teknik ekibe beklenmedik bir toparlanma fırsatı sundu. Cezası nedeniyle Deportivo de La Coruna ve Atletico Madrid'e karşı oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.

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Yüksek tempolu sistem için oyuncuların dinç kalması önemli

Fermin'in cezası, Barcelona'yı kısa vadede önemli bir hücum tehdidinden mahrum bıraksa da zorunlu dinlenme süresi ona yılın son maçları öncesinde enerji toplama imkânı veriyor. Takvim sıkışırken oyuncuların yıl sonunda tükenmesini önlemek, Flick'in planlamasında merkezî bir yer tutuyor.

Teknik adam, kasım ayında düzenli ilk 11 oyuncularının iş yükünü azaltarak kadrosunun zorlu taktik anlayışını uygulamak için gereken enerjiyi korumasını sağlıyor. Kilit oyuncuların dinç kalması, kritik maçlarda Barcelona'ya daha sağlam bir temel sunuyor.

Barcelona'yı Camp Nou'da zorlu maçlar bekliyor

Bu strateji asıl sınavını aralık ayı başında verecek. Barcelona, 2 Aralık'ta Atletico Madrid'i Camp Nou'da ağırlayacak, ardından 8 Aralık'ta Manchester City'yi konuk edecek. İki büyük maç da özellikle orta sahada durmaksızın yüksek tempo gerektirecek. Barcelona'nın 2026'yı iyi bir şekilde tamamlamasında Pedri'nin oyunun temposunu kontrol etmesi ve Raphinha'nın hücum katkısı belirleyici olacak.