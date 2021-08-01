Almanya’nın yeni teknik direktörü, Hummels ve Müller gibi tecrübeli oyuncuları kadroya çağırabileceğini açıkladı.

Hansi Flick, milli takım kapısının her yaştan oyuncuya açık olduğunu söyleyerek, Joachim Löw döneminde yaşananların tekrarlanmayacağı sinyalini verdi.

Kadroyu revize etmek isteyen Löw, 2019’da Mats Hummels ve Thomas Müller gibi tecrübeli isimleri kadroya almamış, ancak bu deney başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Kararından dönen Löw, Borussia Dortmund ve Bayern Münih formalarıyla 2020/21 sezonunu çok iyi geçiren ikiliyi Euro 2020 kadrosuna dahil etmişti.

Avrupa Şampiyonası’nın ardından görevi bırakacağını önceden açıklayan Löw, milli takımın başındaki son turnuvasında çeyrek finali göremedi. 16 yıllık Löw döneminin ardından takımın başına Bayern Münih’i çalıştıran Hansi Flick geçti.

Ne söyledi?

Almanya Futbol Federasyonu’nun resmi sitesine konuşan Flick, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Hummels ve Müller’e şans verip vermeyeceğine dair soruyu da yanıtladı.

“Milli takımda oynayacak futbolcular için bir yaş sınırım yok. Önemli olan oyuncunun seviyesi ve isteği.”

Almanya’yı akıcı hücum eden bir takıma dönüştürme hedefinden bahseden Flick, takımdaki yerini korumak isteyen yıldızlara sıkı çalışmaları gerektiğini hatırlattı.

“Ülkenin en iyi oyuncularıyla çalışıyoruz. Neden en iyi olduklarını kanıtlamak zorundalar.”

“Her oyuncunun yüzde 100’ünü vermesi gerekiyor. Hücumlarımızla seyircileri büyülemeliyiz. Hala yapılacak çok iş var.”

Dünya Kupası elemelerinde üç maçın ardından grupta üçüncü sırada yer alan Almanya, önümüzdeki ay Lihtenştayn, Ermenistan ve İzlanda ile karşılaşacak.

Flick, “Dokuz puan almak ve grubu lider bitirmek istiyoruz” sözleriyle bu maçları kayıpsız geçmenin önemine dikkat çekti.

Milli takım için Bayern'den vazgeçti.

Bayern Münih’te koltuğu Kasım 2019’da Niko Kovac’tan devralan Flick, Alman devinde başarılarla dolu iki yıl geçirdi.

56 yaşındaki teknik adam, 2019/20 sezonundaki üçlemenin ardından, geçen sezon takımı Bundesliga’daki üst üste üçüncü şampiyonluğuna taşımıştı.

Bayern Münih ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Flick, Almanya milli takımını çalıştırma fırsatını geri çevirmedi.

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