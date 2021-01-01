Hansi Flick futbolcularına veda etti, sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılıyor

Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick, Wolfsburg maçının ardından yaptığı açıklamada sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Niko Kovac'ın ayrılığının ardından takımın başına geçen Flick, kısa bir süre içerisinde altı kez kupa sevinci yaşamayı başarmıştı.

Bayern Münih ile geçtiğimiz sezon Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Almanya Kupası'nı da kazanan Flick, bu sezon da Süper Kupa, Almanya Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı Alman ekibinin müzesine getirmişti.

Hansi Flick ne söyledi?

Sky'a yaptığı açıklamada sezon sonunda görevini bırakacağını açıklayan 56 yaşındaki çalıştırıcı, bunu takımına da ilettiğini söyledi:

"Sezon sonunda görevden ayrılmak istediğimi PSG maçının ardından yönetim kuruluna, bugün de takıma ilettim.

"Takımın bunu benden duymasını istedim. Burada geçirdiğim zaman ve bana tanınan bu fırsat için minettarım."

Flick neden ayrılıyor?

Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic ile arasında bazı problemlerin olduğu öne sürülen Flick'in ayrılığında bu sorunlar etkili olmuş olabilir. Flick geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada geçen sezon daha kaliteli bir kadroya sahip olduklarının altını çizmiş ve üstü kapalı bir şekilde kulübün kadro planlamasını eleştirmişti.

Öte yandan Hansi Flick'in Almanya Milli Takımı'ndan aldığı teklif de bu kararında belirleyici rol oynamış olabilir.

Euro 2020'nin ardından görevinden ayrılacağını açıklayan Joachim Löw'ün yerine teknik direktör arayan Almanya Futbol Federasyonu'nun Flick ile flörtü bir süredir Alman futbolunun gündeminde yer alıyordu.

Bayern Münih'in yeni teknik direktörü kim olabilir?

Flick'in ayrılık kararı almasının ardından bir diğer büyük soru da Bayern Münih'in başına geçecek yeni teknik direktörün kim olacağı.

Jürgen Klopp ve Julian Nagelsmann aday listesinin en öne çıkan iki ismi olarak göze çarpıyor. Liverpool ile 2024'e dek sözleşmesi bulunan Klopp, takımından ayrılacağı yönündeki iddiaları reddetmişti. Leipzig'in ise Nagelsmann için 20 milyon euro bonserivs talep etmesi bekleniyor.

Bayern Münih için adı geçen diğer adaylar ise bir süredir boşta olan Ralf Rangnick ve ana dili seviyesinde Almanca konuşabilen Arsene Wenger.

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