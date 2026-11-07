LaLiga'da pazar akşamı Atlético Madrid ile FC Barcelona arasında gerçek bir dev maç oynanacak. Frenkie de Jong'un da bu karşılaşmada yeniden ilk 11'de yer alma ihtimali var.

Rodri'nin sakatlığı nedeniyle Hansi Flick'in orta sahada çözmesi gereken önemli bir sorun var. Bu da diz sakatlığı yüzünden uzun süre sahalardan uzak kalan De Jong'un orta sahadaki görevine dönmesi anlamına gelebilir.

De Jong, iki hafta önce Real Madrid'e karşı oynanan El Clásico'da Barça formasına geri döndü ve oyuna orta saha oyuncusu olarak girdi. Geçen hafta Deportivo Alavés karşısında ise ilk 11'e döndü, ancak stoper olarak oynadı. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında 20 dakikayla yetinmek zorunda kaldı.

Rodri'nin hamstring sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak olması, De Jong'a pazar günü orta sahada ilk 11'e girme fırsatı sunuyor. Flick, Atlético ile oynanacak dev maç öncesindeki basın toplantısında "Pedri'nin yanında kimin başlayacağına henüz karar vermedim" dedi.

Flick, "Frenkie farklı pozisyonlarda oynayabiliyor ve sadece 6 numara olarak değil, genel olarak daha fazla deneyime sahip. Marc Bernal da topsuz oyunda çok iyi" dedi. "Frenkie'yi yeniden görmekten mutluyum, antrenmanlarda yüzde yüzünü veriyor. Ama bunu hâlâ konuşmamız gerekiyor. Kararı daha sonra vereceğiz."

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Barcelona ve Atlético LaLiga'da ilk iki sırayı paylaştığı için pazar günkü maç İspanya'daki şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyor. İki takım arasında yalnızca iki puan fark var.

Ardından bir sonraki millî maç dönemi başlayacak. De Jong, Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez Hollanda Millî Takımı'na katılabilecek. Bu, onun için Xavi ile yeniden buluşma anlamına gelecek.