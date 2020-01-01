Hansi Flick: Frank Lampard, Chelsea'de olağanüstü bir iş çıkardı
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Bayern Münih, ilk maçını 3-0 kazandığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Chelsea'yi sahasında ağırlayacak.
Karşılaşma öncesi ise teknik direktör Hansi Flick, Chelsea menajeri Frank Lampard hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
"Lampard'ın Chelsea'de olağanüstü bir iş çıkardığını söyleyebilirim," diyen Flick, "Premier Lig'de gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandılar ve sezon yeniden başladıktan sonra da oldukça başarılı oldular" şeklinde konuştu.
Chelsea'nin oynama şeklini ve performansını beğendiğini belirten Flick, "Sezon başında zor bir durumdalardı. Ancak sezon sonuna doğru takımıyla gerçekten olağanüstü bir performans sergiledi" dedi.