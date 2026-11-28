Barcelona, pazar günü Deportivo A Coruna ile oynayacağı lig maçı öncesinde sakatlıkları sona eren Lamine Yamal, Rodri ve Andreas Christensen'ın dönüşüyle üçlü bir müjde aldı. Ancak yeni sakatlıklar ve bir cezalı oyuncu nedeniyle Hansi Flick'in kadro seçiminde hâlâ önemli sorunlar var.

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Deportivo maçı öncesi Barcelona'ya üçlü müjde

Yamal, Rodri ve Christensen, Barcelona'nın pazar günü Deportivo ile deplasmanda oynayacağı maçta forma giyebilecek durumda. Yoğun bir maç döneminden geçen Katalan ekibi için dönüşleri tam zamanında geldi. Yamal, ayak bileğindeki sorun nedeniyle hafta ortasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Sabah'a karşı kazanılan Şampiyonlar Ligi maçında oynamadı. Uzun bir yolculuk gerektiren bu karşılaşma, genç oyuncunun bu sezon Barcelona adına kaçırdığı ilk maç oldu.

Rodri de 3 Kasım'da Aston Villa karşısında alınan galibiyette yaşadığı arka adale sakatlığını atlattı. Orta saha oyuncusu, Barcelona'nın son üç maçının yanı sıra kasım ayındaki millî takım arasında İspanya'nın iki maçını da kaçırdı. Christensen ise baldırındaki sorun nedeniyle iki maçta forma giyemedikten sonra dönüyor.

Flick dönüşleri doğruladı, yeni sakatlıklarla karşılaştı

Cumartesi günü konuşan Flick, geri dönen üç oyuncunun forma giymeye hazır olduğunu doğruladı. Ancak Barcelona teknik direktörü, Alejandro Balde ve Marc Bernal'in de oynayamayacak olmasıyla yeni eksiklerle uğraşmak zorunda.

Flick, gazetecilere "Rodri, Andreas ve Lamine bizimle seyahat ediyor ve oynayabilirler" dedi. "Marc'ın bazı sorunları var, büyük bir sakatlık değil. Bakmamız gerekiyor. Ama [Deportivo] maçında yok, belki Atletico [Madrid] karşısındaki bir sonraki maçta da olmayacak."

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Fermín'in cezası Olmo'ya fırsat yaratıyor

Hafta ortasına kadar lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki her maça ilk 11'de başlayan, 17 maçta 13 gol ve 13 asist kaydeden Yamal'ın hızla iyileşmesi Barcelona için hayati önem taşıyor. Rodri de sakatlığından önce üst üste 14 maçta oynayarak takımın değişmez isimlerinden biri olmuştu. Christensen ise bu ayın başlarında Atletico Madrid'e karşı yalnızca 30 dakika forma giyebildi.

Gelecek maçlar COR La Liga 10:15 BAR

Uzun süredir forma giyemeyen Xavi Espart ve Roony Bardghji'nin yanı sıra Barcelona, Fermin Lopez'den de yoksun. Orta saha oyuncusu, geçen hafta sonu Villarreal karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından iki maçlık cezasını çekiyor. Bu nedenle Dani Olmo'nun sorumluluk üstlenmesi gerekiyor.

Flick'in takımını kritik bir hafta bekliyor

Barcelona, Yamal ve Rodri'nin yeniden ilk 11 için seçenek hâline gelmesinden yararlanarak pazar günü Deportivo deplasmanından üç puanla dönmeyi hedefliyor. Kadrodaki birçok oyuncunun yokluğunda Flick, galibiyet için oynayabilecek durumdaki as oyuncularına büyük ölçüde güvenecek.