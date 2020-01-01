Hansi Flick, Bayern Münih tarihine geçti

Bayern Münih'in sahasında Fortuna Düsseldorf'u farklı geçtiği maçın ardından Flick adını kulüp tarihine yazdırdı.

'nın 29. haftasında sahasında 'u ağırlayan , rahat bir tempoda götürdüğü maçı 5-0 kazanarak en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 10'a çıkardı.

Bayern bu maçın sonunda bu sezon ligdeki 86. golünü atarken, Bundesliga tarihinde 29. haftalar itibarıyla bu gol sayısına ulaşan ilk kulüp oldu.

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Ayrıca Kasım 2019'da Niko Kovac'ın yerine takımın başına geçen Hansi Flick de bu galibiyetle birlikte kulüp tarihine geçti.

Daha fazla takım

Buna göre Flick, Bayern'in başında tüm turnuvalarda çıktığı 25 maçın 22'sini kazanan ilk antrenör oldu. Daha önce rekor, 25 maçın 21'ini kazanan Pep Guardiola'daydı.

Önce "geçici antrenör" olarak Bayern'in başına geçen Flick'in sözleşmesi, takımın aldığı başarılı sonuçların ardından Haziran 2023'e kadar uzatılmıştı.