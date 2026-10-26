Hansi Flick, Barcelona'nın yıldızı Raphinha'nın Real Madrid'e yenildikleri El Clasico'da neden oyundan alınmayı istediğini açıkladı

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Raphinha'nın Real Madrid'in El Clasico'daki galibiyet golünü maçın son anlarında atmasından birkaç dakika önce oyundan çıkmak istediğini açıkladı. Yakın zamanda yaşadığı sakatlığın etkileriyle mücadele eden Brezilyalı hücum oyuncusunun maçın son bölümünde enerjisi tamamen tükendi.

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Barcelona'ya son dakikalarda büyük darbe

Barcelona, pazar öğleden sonra La Liga'da Madrid'e 2-1 mağlup olarak moral bozucu bir yenilgi yaşadı. Çekişmeli geçen El Clasico'da 87. dakikada maçın sonucunu belirleyen golü yiyerek sahadan mağlup ayrıldı.

Bu yıkıcı gol, yıldız forvet Raphinha'nın oyundan alınmasından sadece bir dakika sonra geldi. Brezilyalı hücum oyuncusu, bu sezon La Liga'da çıktığı dokuz maçta 13 gol atarak olağanüstü bir performans sergiledi. Ancak beklenmedik şekilde oyundan çıkması, teknik direktörün bilinçli bir taktik kararı değildi.

Flick, taktik planından neden vazgeçildiğini açıkladı

Flick'in kritik maçın son bölümü için bambaşka taktik planları vardı. Teknik direktör, galibiyet golünü ararken 29 yaşındaki oyuncuyu daha geride, merkezde kullanmak istiyordu. Ancak Raphinha, yaşadığı fiziksel sıkıntıyı kenardaki teknik ekibe açıkça bildirdiğinde bu hücum planından vazgeçildi.

Flick, maç sonrası basın toplantısında, “Son dakikalarda Raphinha'yı 10 numara olarak oynatmak istiyorduk ama bizden kendisini oyundan almamızı istedi,” dedi.

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Millî maç arası Raphinha'yı zorladı

Raphinha'nın fiziksel olarak bu son derece zorlu lig maçını tamamlayacak gücü kalmamıştı. Yakın zamandaki millî maç arasında bir sakatlık sorunu yaşamıştı ve bu nedenle gereken enerjiye sahip değildi. Flick, basın mensuplarına, kenara gelip değişiklik istediğinde hücum oyuncusunun tamamen tükenmiş olduğunu doğruladı.

Barcelona teknik direktörü, Brezilyalı kanat oyuncusunun maçın son anlarındaki fiziksel durumunu anlatırken açıkça “Artık oynayamıyordu,” dedi.

Barcelona, Raphinha'nın durumunu takip edecek

Sağlık ekibinin, Raphinha'nın millî maç arasında yaşadığı ilk sakatlığın ardından devam eden iyileşme sürecini dikkatle takip etmesi gerekecek. Flick, yıldız hücum oyuncusunun önümüzdeki haftalarda ligdeki olağanüstü gol performansını sürdürebilmek için enerjisini tamamen geri kazanmasını umuyor.