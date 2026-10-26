Hansi Flick, El Clasico'da son dakikalarda gelen ve La Liga sezonuna kayıpsız başlangıçlarını sona erdiren acı yenilginin ardından Barcelona kadrosuna yeniden odaklanma çağrısı yaptı. Alman teknik direktör, takımının yeterince dinç olmamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirirken önümüzdeki dönemdeki başlıca endişesinin artan sakatlık sorunları olduğunu vurguladı.

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Barcelona, El Clasico'da son dakikalarda gelen golle yenildi

Barcelona'nın Flick yönetiminde La Liga sezonuna yaptığı kusursuz başlangıç, hayal kırıklığı yaratan bir şekilde resmen sona erdi. Katalan kulübü, El Clasico'daki acı yenilginin ardından ligde ilk kez puan kaybetti.

Son dakikalarda gelen belirleyici gol, Barcelona'nın ligdeki kusursuz serisine son verdi. 2-1'lik yenilgi, İspanya'nın en üst ligindeki etkileyici dokuz maçlık galibiyet serisini de bitirdi. Bu son dakika hayal kırıklığı, takımın tüm kulvarlarda üst üste ikinci yenilgisini almasına yol açarak sezon başındaki direncini sınadı.

Flick, ayrıntılara ve dinçlik eksikliğine dikkat çekti

Flick, hayal kırıklığı yaratan sonucun ardındaki nedenleri gecikmeden değerlendirdi. Barcelona teknik direktörü, takımının böylesine zorlu bir maçta alışılmış fiziksel seviyesine ulaşamadığını açıkça kabul etti. Büyük maçlarda sonucu küçük ayrıntıların belirlediğini vurguladı.

Alman teknik direktör, kulübün resmî internet sitesinde şöyle konuştu: “Hayal kırıklığına uğradık çünkü yeterince dinç değildik. Dokuz galibiyetin ardından La Liga'daki ilk yenilgimizi aldık ama böyle şeyler olur. Büyük maçlarda ayrıntılar çok önemlidir ve bugün bunlar lehimize işlemedi. Yenilgiler futbolun bir parçası. Ne olduğunu analiz edip daha iyisini yapmalıyız. Yapacağımız şey de bu.”

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Sakatlıklar Barcelona'nın en büyük endişesi hâline geldi

Skorun yarattığı hayal kırıklığının ötesinde, kulübün giderek uzayan sakatlık listesi ciddi bir sorun oluşturuyor. Xavi Espart'ın yeni bir sorun yaşamasıyla Barcelona, maç sırasında bir savunma oyuncusunu daha kaybetti. Flick, kadronun mevcut fiziksel durumuna ilişkin derin endişelerini saklamadı. Şu anda teknik ekip için “en büyük endişenin sakatlıklar olduğunu” açıkça söyledi.

Savunmadaki bu kayba rağmen maç, orta saha için önemli bir olumlu gelişmeye de sahne oldu. Frenkie de Jong sonunda yeniden resmî bir maçta forma giydi. Flick, “Çok iyi antrenman yaptı ve bize faydalı olacak” dedi.

Takım toparlanıp yenilgilere yanıt vermeli

Barcelona'nın şimdi bu zorlu dönemin ardından hemen toparlanmanın bir yolunu bulması gerekiyor. Üst üste iki yenilgi alan takımın soyunma odası üzerindeki acil baskı, gidişattaki bu ani düşüşü hızla durdurmak. Barcelona, bu hafta sonu La Liga'da Alaves ile karşılaşacak, ardından Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı ağırlayacak.