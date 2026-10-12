Ayrıca İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'nun son haberine göre Manchester United da 22 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor.

Savunma oyuncusunun yaşadığı hayal kırıklığının nedeni açık ve bu sezonki rakamlarda görülüyor. İspanya Millî Takımı'nda yedi kez forma giyen oyuncu, bu sezon Katalan ekibinin formasıyla yalnızca 12 dakika sahada kaldı.

Son millî aradan sonra da kulübün altyapısından yetişen oyuncunun yedek oyuncu rolü değişmedi. Balde, Getafe'ye karşı alınan 3-0'lık galibiyette de 90 dakikanın tamamını yedek kulübesinde geçirdi.

Bu gelişmeler ışığında as'a göre yaklaşan transfer döneminde yapılacak bir transfer, tek makul çıkış yolu gibi görünüyor. Buna göre bek, maç eksiğine rağmen talip sıkıntısı çekmiyor.

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Balde satılırsa Hansi Flick'in yeni bir transferde ısrar etmesi bekleniyor

Olası bir satış, teknik direktör Hansi Flick'in kadrosunda zincirleme bir etki de yaratabilir. Ayrılık kışın gerçekleşirse Alman teknik direktör, Mundo Deportivo'nun haberine göre yeni bir stoper transferi için ısrarcı olacak.

La Liga liderinin savunmasının merkezinde şu anda oyuncu sıkıntısı yaşanıyor. Bu durum, özellikle Andreas Christensen'in kas sakatlığından bu yana kendini hissettiriyor. Henüz somut transfer adayları bulunmasa da yeni bir oyuncu almak için mali kaynak oluşabilir. Balde'nin 2028'e kadar süren sözleşmesi sayesinde Barcelona, satıştan yüksek bir bonservis bedeli elde edebilir.

Balde, 2011'de aynı şehrin takımı Espanyol'dan Barcelona'nın altyapısına katıldı. Bugüne kadar A takımda 169 resmî maça çıktı. Bu maçlarda üç gol atıp 21 asist yaptı.