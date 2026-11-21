Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Andreas Christensen'ın yaşadığı yeni sakatlığın ardından kulübün yaklaşan ocak transfer dönemindeki olası hamlelerini değerlendirdi. Alman teknik adam, savunmaya takviye konusunda görüşmelerin sürdüğünü kabul ederken bu planların Danimarkalı millî oyuncunun mevcut fiziksel sorunlarından bağımsız olduğunu vurguladı.

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Flick savunma takviyesi planlarını değerlendirdi

Spotify Camp Nou'da Villarreal'e karşı oynanacak La Liga maçı öncesinde konuşan Flick, kış transfer dönemi yaklaşırken sportif departmanla düzenli olarak görüşmeler yaptıklarını kabul etti. Ancak Christensen'ın kısa süre önce yaşadığı fiziksel sorunun kulübün kadroya ilişkin uzun vadeli planlarını değiştirmediğini kesin bir dille belirtti.

Christensen'ın yokluğunu transfer stratejisinden ayrı tutan Flick, olası bir transferin tek bir oyuncunun forma giyememesine verilen ani bir tepki değil, kadronun genel derinliğine yönelik bir karar olacağını ifade etti. Flick, Mundo Deportivo'nun aktardığına göre, "Bunu her zaman konuşuyoruz ama Christensen'ın sakatlığı bunu etkilemiyor. Bu, bildiğimiz bir durum" dedi.

Christensen yine sahalardan uzak kalacak

Christensen'ın sezonu fiziksel sorunlarla geçmeye devam ediyor. Yeni bir baldır sorunu, Villarreal ve Sabah'a karşı oynanacak maçlarda forma giymesine engel oldu. Danimarkalı savunmacı, geçen perşembe yapılan antrenmanda sol soleus kasında rahatsızlık hissettiğini bildirdi. Bu da zaman zaman forma giyebildiği sezonuna yeni bir aksilik ekledi. Flick, tekrarlayan sakatlıkların üst düzey bir futbolcu üzerindeki psikolojik etkisini kabul ederek eski Chelsea oyuncusuna destek verdi.

Flick, "Ona yardım etmeli, içinde bulunduğu durumun farkına varmasını sağlamalı ve forma giymeye hazır olduğunda kendisine güvendiğimizi söylemeliyiz. Hayal kırıklığı yaşıyor çünkü yüzde 100 hazır olduğunda en iyi stoperlerden biri" dedi.

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Pau Cubarsi'nin maç yükü yönetilecek

Christensen'ın yokluğu, Barcelona'nın ilk 11'inin değişmez isimlerinden biri hâline gelen genç yıldız Pau Cubarsi'nin üzerindeki yükü artırıyor. Flick, son on iki ayda çok fazla dakika sahada kalan genç oyuncunun fiziksel durumunu korumanın önemine dikkat çekti. Eric Garcia ve Jules Kounde'nin alternatif olarak hazır olmasıyla teknik direktör, sezonun bu yoğun döneminde savunma hattındaki oyuncuların aşırı yüklenmesini önlemek için rotasyonu değerlendiriyor.

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Flick, Sport'un aktardığına göre, "Cubarsi geçen sezon inanılmaz bir performans gösterdi, çok sayıda maç oynadı ve ona dikkat etmeliyiz. Şu anda söyleyebileceğim bu" dedi. 19 yaşındaki oyuncunun katkısı hayati önem taşısa da teknik ekip, özellikle yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları nedeniyle onu gereğinden fazla oynatmaktan kaçınıyor. Her kulübün bu tür sakatlık sorunlarıyla karşılaştığını belirten Flick, farklı mevkilerde oynayabilen diğer savunmacıların dönüşünün, şu anki stoper eksikliğini aşmak için gereken taktiksel esnekliği sağladığını söyledi.

Deco ve Bojan ocak ayı transferlerini değerlendirdi

Kış döneminde oyuncu transferi olasılığı , özellikle sportif direktör Deco ile Barça sportif yapılanmasının koordinatörü Bojan Krkic'in bir radyo röportajında konuyu ele almasının ardından Barcelona'da sıkça konuşuluyor. Deco, mevcut sakatlıkların yönetimi doğal olarak teknik direktörle bir araya gelip sezon ortası transfer dönemine yönelik planlarını yeniden değerlendirmeye yönelttiğini kabul etti. Sportif direktör, acil bir transfer ihtiyacı içinde olmadıklarını ancak kadronun eksik kalmaması için piyasayı titizlikle değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

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Deco, Catalunya Radio'daki açıklamasında, "Sakatlıklar, transfer piyasasına girip girmeyeceğimizi düşünmeye ve bunu teknik direktörle konuşmaya zorluyor. Bunu dikkatle düşünüp değerlendirmeliyiz" dedi.