Sinemanın en unutulmaz film müziklerinden bazılarına imza atan Alman besteci Hans Zimmer, beğeni toplayan canlı gösterisini bu sonbaharda dünyanın dört bir yanındaki arenalara taşıyor. Hans Zimmer Live, The Next Level, Zimmer'in Dune, Gladiator, Inception, The Dark Knight ve The Lion King için bestelediği en ünlü temaları, geniş bir müzisyen ve vokalist kadrosu ile dikkat çekici yeni bir sahne prodüksiyonunun eşlik ettiği kapsamlı bir konser deneyimi olarak yeniden yorumluyor.

İster Londra'daki The O2'de, ister Perth'teki RAC Arena'da, ister Abu Dabi'deki Etihad Arena'da yer arıyor olun, GOAL seyahatinizi planlamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri sunuyor: eksiksiz konser takvimi, biletlerin nerede satıldığı ve şu anda mevcut en ucuz biletleri nasıl bulabileceğiniz.

Hans Zimmer Live ne zaman?

Tarih ve saat Etkinlik Yer Biletler 12 Kasım Perşembe, 19.00 Hans Zimmer Live: The Next Level Westfalenhallen, Dortmund, Almanya Biletler 13 Kasım Cuma, 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Etihad Arena, Abu Dabi, BAE Biletler 13 Kasım Cuma, 20.00 Hans Zimmer Live: The Next Level ING Arena, Brüksel, Belçika Biletler

Hans Zimmer biletleri nereden alınır?

Hans Zimmer biletlerini edinmenin en hızlı ve güvenilir yolu StubHub. Her satın alma işlemi StubHub'ın FanProtect garantisi kapsamında. Bu, biletlerin doğrulandığı ve bir gösteri iptal edilip yeni bir tarihe alınmazsa alıcılara para iadesi yapıldığı anlamına geliyor.

Bu turne için StubHub'ın en iyi seçenek olmasının nedenleri:

Geniş bilet yelpazesi: Yukarıdaki tüm tarihler için standart koltuklardan premium ve VIP paketlere kadar biletler listeleniyor.

Yukarıdaki tüm tarihler için standart koltuklardan premium ve VIP paketlere kadar biletler listeleniyor. Resmî biletler tükendikten sonra daha fazla koltuk seçeneği: Hans Zimmer Live'ın 2025 ve 2026 turnesindeki birçok gösteride biletlerin büyük bölümü şimdiden tükendi. Bu nedenle Ticketmaster, Eventim ve Frontier Touring gibi resmî satış kanallarındaki seçenekler, gösteri tarihinden çok önce bazı şehirlerde sınırlı kalabilir veya tamamen tükenebilir. StubHub, artık kullanamayacakları biletleri yeniden satan hayranların ve bilet satıcılarının ilanlarını bir araya getirerek tek bir resmî satış kanalından çok daha geniş bir koltuk seçeneği sunuyor.

Kısa bir öneri: Belirli bir şehir için bilet arayanlar önce o mekânın resmî ön satışına kaydolmalı; biletleri satış fiyatından almanın en iyi yolu genellikle bu. Diğer herkes için veya ön satışla genel satışın geride kaldığı tarihlerde ise ilk bakılacak yer StubHub.

Hans Zimmer biletleri ne kadar?

Bilet fiyatları şehre, mekâna ve satın alma zamanının gösteri tarihine yakınlığına göre değişiyor:

En ucuz koltuklar: Bazı pazarlarda kısıtlı görüş açısına sahip veya üst kattaki koltuklar için yaklaşık 23 dolardan başlayan fiyatlarla

Bazı pazarlarda kısıtlı görüş açısına sahip veya üst kattaki koltuklar için yaklaşık başlayan fiyatlarla Ortalama yeniden satış fiyatı: Turne genelinde yaklaşık 310 dolar

Turne genelinde yaklaşık Sahneye yakın premium koltuklar: 250 ila 450 dolar veya daha fazlası; özellikle de ilk satıştaki biletleri tükenmiş gösterilerde

Tasarruf önerisi: Biletinizi erken alın ve koltuk seçiminde esnek olun. StubHub fiyatları, bir gösterinin biletleri tükenmeye yaklaştıkça genellikle yükseliyor. Bu yüzden bir tarih takvime eklenir eklenmez rezervasyon yapmak ve üst kat ya da sahneyi yandan gören koltukları değerlendirmek, maliyeti düşük tutarken konsere girebilmenin en kolay yolu.

Bölgelere göre ön satış ve genel satış:

Avrupa: Turnenin bu ayağı için genel satış, adil bir süreç sağlamak amacıyla tüm mekânlarda eş zamanlı olarak 26 Eylül 2025'te yerel saatle 14.00'te başladı.

Turnenin bu ayağı için genel satış, adil bir süreç sağlamak amacıyla tüm mekânlarda eş zamanlı olarak 26 Eylül 2025'te yerel saatle 14.00'te başladı. Avustralya: Frontier Member ön satışı, 2 Haziran 2026 Salı gününden itibaren 24 saat sürdü. Genel satış ise ertesi gün, 3 Haziran Çarşamba günü yerel saatle 14.00'te başladı.

Frontier Member ön satışı, 2 Haziran 2026 Salı gününden itibaren 24 saat sürdü. Genel satış ise ertesi gün, 3 Haziran Çarşamba günü yerel saatle 14.00'te başladı. Yokohama ve Taipei dâhil Asya: Gösterilerden önceki aylarda resmî ortaklar aracılığıyla ayrı ön satış ve kura dönemleri uygulandı.

Hans Zimmer Live: The Next Level hakkında bilmeniz gereken her şey

Hans Zimmer, son 30 yılın en büyük filmlerinden bazılarına orkestra ve elektronik müzik eserleri besteleyerek ün kazandı. Bunlar arasında Gladiator, The Dark Knight, Inception, Interstellar, Pirates of the Caribbean ve kendisine ikinci Oscar'ını kazandıran Dune yer alıyor. Turne geçmişi, Hans Zimmer Live on Tour'un film müziklerini ilk kez Avrupa'daki arenalara taşıdığı 2016 yılına uzanıyor. Bu turne kapsamında Prag'da verdiği konser daha sonra bir canlı albüm ve film olarak yayımlandı. Zimmer, prodüksiyonu o tarihten bu yana Coachella'ya, birçok kez Londra'daki The O2'ye ve Kuzey Amerika, Asya ile Avustralya'ya taşıdı.

The Next Level, bu hikâyenin en yeni bölümü. Zimmer, canlı bir müzik grubu, orkestra ve koronun yer aldığı geniş turne topluluğunun parçası olarak klavye ve gitar çalıyor. Tanıdık film müzikleri, orijinal kayıtları nota nota tekrarlamak yerine daha uzun konser düzenlemeleriyle yeniden yorumlanıyor. Bu prodüksiyonda elektronik ses tasarımı önceki turnelere göre daha fazla öne çıkıyor; buna, özellikle bu turne için hazırlanan yeni bir sahne ve ışık düzeni eşlik ediyor. The Lion King ve Interstellar gibi uzun süredir sevilen eserlerin yanı sıra Mission: Impossible, F1, Black Hawk Down ve The Last Samurai dâhil Zimmer'in eserlerinden parçalar dinlemeyi bekleyebilirsiniz.

Gösteriler, ara dâhil genellikle yaklaşık üç saat sürüyor. Bu da onu şu anda dünya çapında arenaları dolaşan daha uzun konser deneyimlerinden biri hâline getiriyor. Prodüksiyonun süresini ve ölçeğini bilet fiyatıyla karşılaştıran hayranlar için de gerçekten iyi bir karşılık sunuyor.