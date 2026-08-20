Hans Zimmer biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Sinemanın en ikonik müziklerinden bazılarının arkasındaki Alman besteci Hans Zimmer, büyük beğeni toplayan canlı gösterisini bu sonbaharda dünyanın dört bir yanındaki arenalara taşıyor. Hans Zimmer Live: The Next Level, Zimmer'ın Dune, Gladiator, Inception, The Dark Knight ve The Lion King için bestelediği en ünlü temaları, geniş bir müzisyen ve vokalist ekibi ile çarpıcı yeni bir sahne prodüksiyonunun eşlik ettiği tam ölçekli bir konser deneyimine dönüştürüyor.

İster Londra'daki The O2'de, ister Perth'teki RAC Arena'da ya da Abu Dabi'deki Etihad Arena'da yer arıyor olun, GOAL seyahatinizi planlamak için ihtiyacınız olan her şeye sahip. Buna tam takvim, biletlerin nerede satıldığı ve şu anda mevcut en ucuz biletlerin nasıl bulunacağı da dahil.

Hans Zimmer Live ne zaman?

Tarih ve Saat Etkinlik Konum Biletler 6 Ekim Salı, 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level OVO Hydro, Glasgow, Birleşik Krallık Biletler 7 Ekim Çarşamba, 17.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Co-op Live, Manchester, Birleşik Krallık Biletler 8 Ekim Perşembe, 16.30 Hans Zimmer Live: The Next Level First Direct Arena, Leeds, Birleşik Krallık Biletler 10 Ekim Cumartesi, 16.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Utilita Arena, Birmingham, Birleşik Krallık Biletler 12 Ekim Pazartesi, 16.30 Hans Zimmer Live: The Next Level The O2 Arena, Londra, Birleşik Krallık Biletler 12 Ekim Pazartesi, 19.30 Hans Zimmer Live: The Next Level RAC Arena, Perth, Avustralya Biletler 15 Ekim Perşembe, 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level PSD Bank Dome, Dusseldorf, Almanya Biletler 16 Ekim Cuma, 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level SAP Arena, Mannheim, Almanya Biletler 18 Ekim Pazar, 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Festhalle, Frankfurt, Almanya Biletler 19 Ekim Pazartesi, 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Schleyerhalle, Stuttgart, Almanya Biletler 20 Ekim Salı, 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Olympiahalle, Münih, Almanya Biletler 24 Ekim Cumartesi, 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level MVM Dome, Budapeşte, Macaristan Biletler 25 Ekim Pazar, 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level O2 Arena, Prag, Çek Cumhuriyeti Biletler 28 Ekim Çarşamba, 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Quarterback Immobilien Arena, Leipzig, Almanya Biletler 29 Ekim Perşembe, 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Uber Arena, Berlin, Almanya Biletler 30 Ekim Cuma, 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Barclays Arena, Hamburg, Almanya Biletler 1 Kasım Pazar, 18.00 Hans Zimmer Live: The Next Level Ahoy Rotterdam, Rotterdam, Hollanda Biletler 6 Kasım Cuma, 18.00 Hans Zimmer Live: The Next Level 974 Stadium Precinct, Doha, Katar Biletler 8 Kasım Pazar, 19.00 Hans Zimmer Live: The Next Level Lanxess Arena, Cologne, Almanya Biletler 12 Kasım Perşembe, 19.00 Hans Zimmer Live: The Next Level Westfalenhallen, Dortmund, Almanya Biletler 13 Kasım Cuma, 18.30 Hans Zimmer Live: The Next Level Etihad Arena, Abu Dabi, BAE Biletler 13 Kasım Cuma, 20.00 Hans Zimmer Live: The Next Level ING Arena, Brüksel, Belçika Biletler

Yukarıda, 6 Ekim'de Glasgow'da başlayıp 13 Kasım'da Abu Dabi ve Brüksel'de sona eren tüm 2026 tarihleri listelenmiştir. Saatler her mekânın yerel saatine göredir ve değişebilir, bu yüzden gösteri tarihine yakın bir zamanda takvimi yeniden kontrol etmekte fayda var.

Hans Zimmer biletleri nereden alınır?

Hans Zimmer biletlerine ulaşmanın en hızlı ve en güvenilir yolu StubHub üzerinden geçiyor. Her satın alım, StubHub'ın FanProtect garantisi kapsamında korunur; bu da biletlerin doğrulandığı ve bir gösteri iptal edilip yeniden planlanmadığı takdirde alıcılara para iadesi yapıldığı anlamına gelir.

Bu turne için neden en iyi seçenek StubHub:

Tam envanter: yukarıdaki her tarih için standart koltuklardan premium ve VIP paketlere kadar biletler listeleniyor.

Resmi biletler tükendiğinde daha geniş koltuk seçeneği: Hans Zimmer Live'ın 2025 ve 2026 takviminin büyük bir bölümü şimdiden tükendi, bu nedenle Ticketmaster, Eventim ve Frontier Touring gibi resmi satış kanalları bazı şehirlerde gösteri tarihinden çok önce sınırlı kalabilir ya da hiç bulunmayabilir. StubHub , artık kullanamayacakları biletleri yeniden satan taraftarlar ve brokerlardan ilan toplar; bu da tek bir resmi satış kanalına kıyasla çok daha geniş bir koltuk seçeneği sunar.

Hızlı ipucu: belirli bir şehir için bilet arayan herkes önce o mekânın resmi ön satışına kaydolmalı, çünkü bu genellikle nominal fiyatla bilet bulmanın en iyi yoludur. Diğer herkes için ya da ön satış ve genel satış süreci çoktan geçmiş tarihlerde başlangıç noktası StubHub olmalı.

Hans Zimmer biletleri ne kadar?

Bilet fiyatları şehre, mekâna ve bir taraftarın gösteri tarihine ne kadar yakın satın alım yaptığına göre değişir:

En ucuz koltuklar: bazı pazarlarda kısıtlı görüşlü veya üst kat koltuklar için yaklaşık 23 $ 'dan başlıyor

Ortalama yeniden satış fiyatı: turne genelinde yaklaşık 310 $

Sahneye yakın premium koltuklar:250 $ ila 450 $ veya daha fazlası, özellikle de nominal fiyattan satışı tükenmiş gösteriler için

Bütçe ipucu: erken alın ve koltuk konusunda esnek olun. StubHub'daki fiyatlar, bir gösteri tükenmeye yaklaştıkça yükselme eğilimi gösterir. Bu nedenle bir tarih takvime eklenir eklenmez rezervasyon yapmak ve üst kat ya da yandan görüşlü koltuklara açık olmak, yine de salona girebilmekle birlikte maliyeti düşük tutmanın en kolay yoludur.

Bölgelere göre ön satış ve genel satış:

Avrupa: turnenin bu ayağı için genel satış 26 Eylül 2025'te yerel saatle 14.00'te başladı; adil olması için biletler tüm mekânlarda aynı anda satışa çıktı.

Avustralya: Frontier Member ön satışı, 3 Haziran Çarşamba günü yerel saatle 14.00'te başlayan genel satış öncesinde, 2 Haziran 2026 Salı gününden itibaren 24 saat sürdü.

Yokohama ve Taipei dahil Asya: gösterilerden önceki aylarda resmi iş ortakları üzerinden ayrı ön satış ve çekiliş dönemlerini takip etti.

Hans Zimmer Live: The Next Level hakkında bilmeniz gereken her şey

Hans Zimmer, son 30 yılın en büyük filmlerinden bazılarında orkestral ve elektronik müzikler besteleyerek ün kazandı. Gladiator ve The Dark Knight'tan Inception, Interstellar, Pirates of the Caribbean ve kendisine ikinci Akademi Ödülü'nü kazandıran Dune'a kadar uzanan bir kariyer inşa etti. Turne geçmişi ise 2016'ya uzanıyor; Hans Zimmer Live on Tour, film müziklerini ilk kez Avrupa genelindeki arenalara taşımış, buna daha sonra canlı albüm ve film olarak yayımlanan Prag gösterisi de dahil olmuştu. O tarihten bu yana prodüksiyonu Coachella'ya, Londra'daki The O2'ye birçok kez ve Kuzey Amerika, Asya ile Avustralya'nın çeşitli noktalarına götürdü.

The Next Level, bu hikâyenin en yeni bölümü. Zimmer, canlı grup, orkestra ve korodan oluşan büyük turne ekibinin bir parçası olarak klavye ve gitar çalıyor; tanıdık film pasajlarını, film müziklerini notası notasına tekrar etmek yerine uzatılmış konser süitlerine dönüştürüyor. Prodüksiyon, önceki turnelere göre elektronik ses tasarımına daha fazla yaslanıyor ve buna özellikle bu turne için tasarlanmış yeni bir sahne ile ışık düzeni eşlik ediyor. Set listesinde The Lion King ve Interstellar gibi uzun süredir sevilen eserlerin yanı sıra Mission: Impossible, F1, Black Hawk Down ve The Last Samurai gibi Zimmer kataloğunun farklı bölümlerinden parçalar bekleniyor.

Gösteriler genellikle ara dahil yaklaşık üç saat sürüyor. Bu da onu şu anda dünya genelindeki arenaları dolaşan daha uzun konser deneyimlerinden biri haline getirirken, bilet fiyatını prodüksiyonun süresi ve ölçeğiyle karşılaştıran hayranlar için gerçek bir değer sunuyor.

The O2 Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Turnenin bu ayağındaki duraklar arasında çok azı, Hans Zimmer'ın 12 Ekim 2026 Pazartesi günü sahne alacağı Londra'daki The O2 kadar önem taşıyor. Londra'nın güneydoğusundaki Greenwich Peninsula'da bulunan The O2, konserlerde 20.000'e kadar kapasitesiyle dünyanın en yoğun ve en tanınabilir kapalı arenalarından biri. Ayrıca Zimmer'ın turne kariyeri boyunca Birleşik Krallık'taki en büyük gösterilerinden bazılarına da ev sahipliği yaptı.

Mekân toplu taşıma ile iyi bağlantılara sahip. Jubilee hattı üzerindeki North Greenwich metro istasyonu ana girişin hemen dışında yer alıyor, bu da burayı arabasız ulaşılabilecek büyük arenalar arasında daha kolay seçeneklerden biri yapıyor. İçeride The O2, standart tribün koltuklarından premium saha içi alanlara ve ağırlama localarına kadar geniş bir oturma seçeneği sunuyor; böylece her bütçeden hayran için gösteriyi deneyimleme imkânı sağlıyor. Bu konser için özellikle Londra'ya gidecek olanların, bölgede büyük O2 etkinlikleri sırasında otel fiyatları keskin biçimde yükselme eğiliminde olduğu için, Greenwich yakınında ya da nehrin karşı kıyısındaki merkezi Londra'da konaklamayı çok önceden ayırtması gerekiyor.

Hans Zimmer Live'a bu turnede tüm pazarlarda talep yüksek seyrederken ve birkaç tarihin nominal fiyatla biletleri şimdiden tükenmişken, Londra turne kıta Avrupası, Katar, BAE ve Avustralya'ya geçmeden önce Birleşik Krallık'ta The Next Level'ı yakalamak için kalan son fırsatlardan birini temsil ediyor. GOAL, kaçırmamak için StubHub'daki durumu şimdi kontrol etmenizi öneriyor.