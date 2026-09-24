Hans Kraay junior, Hollanda Milli Takımı’ndaki iki büyük ismin sonunu görüyor: ‘Xavi farklı bir yola giriyor’

Hans Kraay junior, Hollanda Milli Takımı’nda forvetler konusunda teknik direktör Xavi Hernández’in selefi Ronald Koeman’dan farklı bir yola gireceğini görüyor. Bunu ESPN’de Hollanda - Almanya maçı öncesinde dile getirdi.

Xavi, milli takım teknik direktörü olarak ilk milli ara döneminde Hollanda için forvet olarak Brian Brobbey ve Donyell Malen’i seçti. İkinci isim sakatlığı nedeniyle kadrodan çekilince, onun yerine Mexx Meerdink’i çağırdı. Görünen o ki Memphis Depay ile Wout Weghorst’a ihtiyaç duymuyor.

Kraay junior, teknik direktörün tercihleri hakkında, “Memphis’in seçilmemesi, bu bir işaret” diyerek söze başladı. “Son altı maçta beş gol atan Weghorst da seçilmedi. Xavi de bunu biliyor.”

“Sonra Malen ve Brobbey geliyor, çünkü onun bir hamle oyuncusuna ihtiyacı yok. Malen de bir kez daha sakatlanırsa ve formda olan Weghorst olarak sen yine de kadroya alınmıyorsan...”, diye iç geçirdi Kraay junior.

Renkli analist bununla ilgili yalnızca tek bir sonuca varabiliyor. “O zaman öyle görünüyor ki Weghorst olmadan farklı bir yola girecek. Bence bu dikkat çekici. Ben Weghorst’u her zaman diğer şeylere göre değil, futbolcu niteliklerine göre değerlendiririm. Bunu dikkat çekici buluyorum.”

Xavi’ye hafta başındaki basın toplantısında Weghorst’un yokluğu da birkaç kez soruldu, ancak o noktada bireysel oyuncular hakkında konuşmak istemediğini hemen belirtti. Olası bir B planı hakkında ise bunun, mutlak bir target man olmadan, özellikle ‘taktiksel’ olduğunu söyledi.

Hollanda’nın tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu Memphis’in yokluğu hakkında ise biraz konuşmak istedi. “En zor karardı. Onu iyi tanıyorum. Onunla iyi bir ilişkim var. Ama bunu gerçekten harika karşıladı. Çok olgun bir tepki verdi ve kararımı tamamen anladı. Ama kapı kapanmış değil. Memphis için de kimse için de değil.”