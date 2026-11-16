Hans Kraay junior, Frenkie de Jong’un Hollanda Milli Takımı’ndaki durumuna şaşkın: "Ne saçmalık! Bunu söylememize belki izin yok ama…"

Reklam

Hans Kraay junior, Hollanda ile Almanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde ESPN’de KNVB’ye tepki gösterdi. Yorumcu, federasyonun Frenkie de Jong’un kadrodan ayrılışına ilişkin açıklama yapmamasını kabul edilemez buluyor.

"Az önce bu hafta sonu FC Barcelona formasıyla oynayacağını duydum," diyerek söze başlıyor Kraay junior. "Kalça kasında zorlanma var. Evet, Hollanda’da özel hayatın gizliliği nedeniyle bunu söylememize izin yok. Bu ne saçmalık?"

ESPN yorumcusu, Barcelona sakatlığa ilişkin sosyal medyada ayrıntılı bir açıklama yayımlarken KNVB’nin De Jong’un sakatlığını böylesine gizli tutmasına şaşırıyor. "Onlar bunu rahatlıkla yapıyor!"

"Biz de bunu yapmalıyız. Sadık taraftarlarına bunu bildirmek zorunda değil misin? Seni ülkenin dört bir yanında takip ediyorlar… Oyuncularının neyi olduğunu bilmeye hakları yok mu?" diyerek KNVB’ye sitem ediyor.

Reklam Reklam

Kraay junior, Hollanda Milli Takımı’nın pazartesi akşamı De Jong’un yokluğunu çok hissedeceğini düşünüyor. "Oyuncular savunma arkasına koşu yaptığında De Jong topu doğrudan göğüslerine indirir. Koşuya başlarsın ve ‘Şimdi geliyor’ diye düşünürsün. Ardından hemen devam edebilirsin. Bunu özleyecekler. Ama Veerman da bunu yapabilir."

Related Topics

Milli takım teknik direktörü Xavi, Berlin’de De Jong’un yerine Quinten Timber’ı seçti. Yine de Joey Veerman ve Tijjani Reijnders’ın da yer aldığı orta sahanın nasıl şekilleneceği henüz belli değil.

Kraay junior, "Timber, Frenkie de Jong’un yerini alıyor ama tam olarak onun oynadığı bölgede oynamayacak. Veerman’dan daha ileride oynayacaktır," diyor. "İlk pas seçeneği Veerman olacak. Quinten Timber ise daha çok koşularıyla öne çıkacak."

Reklam

Hollanda Milli Takımı’nın pazartesi akşamı UEFA Uluslar Ligi’nden elenmesi yalnızca teorik olarak mümkün. Bunun için Yunanistan’ın Sırbistan’ı yenmesi ve Almanya’nın da Hollanda’yı 14 gol farkla mağlup etmesi gerekiyor.

Bunlar gerçekleşmezse Hollanda, UEFA Uluslar Ligi’nde çeyrek finale yükselecek. Eleme aşamasına 2026’da devam edilecek. İspanya, İngiltere, Fransa, Belçika ve Portekiz çeyrek finale katılmayı şimdiden garantiledi.