Hans Kraay junior, Voetbal International dergisindeki köşe yazısında Feyenoord'un genel müdürlük görevi için en uygun adayın kim olduğunu açıkladı. Ayrıca, adı daha önce gündeme gelen Giovanni van Bronckhorst hakkında da görüşlerini dile getirdi. Van Bronckhorst'un, VriendenLoterij Eredivisie'de şu anda ikinci sırada yer alan takımın teknik direktörlüğü için gündemde olduğu söyleniyor.

Dennis te Kloese, Rotterdam ekibinden ayrılacağını açıkladığından beri, Robert Eenhoorn'un adı kulislerde dolaşıyor. Hans Kraay bunu anlıyor ve onu ideal aday olarak görüyor. ESPN analisti, "Robert Eenhoorn, AZ'de Max Huiberts ile birlikte inanılmaz bir iş çıkardı ve on yıldan fazla bir süre sonra, haftada 168 saat telefonla aranmaktan tamamen çıldırdığı için bir ara verdi," diye başlıyor.

"Bu ona çok iyi geldi. Bence o Feyenoord için mükemmel bir genel müdür ve Toon van Bodegom'un ne düşündüğü umurumda değil. Her zaman en iyisini seçmelisin, en sevimli olanı değil," diye devam ediyor Kraay junior. Denetim Kurulu Başkanı Van Bodegom, daha önce Eenhoorn'un hayranı olmadığını belirtmişti. Kraay da buna atıfta bulunuyor.

Kraay ayrıca teknik direktörlük rolüne de değinerek, eski teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un adının gündeme geldiğini belirtiyor. Bu konuda pek çok kişinin bir görüşü var, ancak Kraay bu görüşe katılmıyor.

"Kees van Wonderen'in adını duydum ve şimdi her taraftan Giovanni van Bronckhorst'un da Feyenoord'da bir rol almasının iyi olacağı söyleniyor. Ama bence bu tamamen saçmalık," diye başlıyor.

"Teknik direktörlük için aday olabilir. Bunu yapabilir mi bilmiyorum, ama Feyenoord bunu isterse, biz kim oluyoruz da buna inanmayalım ki?" diye soruyor Kraay yüksek sesle. 106 kez milli forma giymiş bu oyuncunun başka bir görev alması konusunda Kraay'ın görüşü ise net ve kesin.

"Robin'in yanında René Hake, Etienne Reijnen, John de Wolf ve Brian Pinas var. Dick Advocaat da ona danışmanlık yapıyor. O zaman Van Bronckhorst için ufak bir rol aramazsınız, değil mi? Onu teknik direktör adayı yaparsınız, yoksa hiçbir şey yapmazsınız," diye sonuçlandırıyor.