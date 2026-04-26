Hans Kraay junior, Dennis te Kloese’nin Feyenoord’daki görev süresine 7 puan veriyor. Bunu ESPN’deki “Goedemorgen Eredivisie” programında açıkladı.

Perşembe günü, Te Kloese'nin 1 Temmuz itibarıyla Feyenoord'un genel ve teknik direktörlüğünden ayrılacağı açıklandı. Kendisi yeni bir meydan okuma arayışına girmeyi tercih etti.

Feyenoord, 2021'in sonunda Te Kloese'yi genel direktör olarak kulübü daha da profesyonelleştirmekle görevlendirmişti. Teknik direktör Frank Arnesen'in ayrılmasının ardından Te Kloese, teknik direktörlük görevini de üstlendi.

Son transfer dönemlerindeki çeşitli gelişmeler, Brian Priske ve Robin van Persie'nin atanmaları ve bu sezonki düşük sonuçlar nedeniyle, Te Kloese üzerindeki dış baskı arttı.

Kraay junior, Pazar günü yaptığı açıklamada, genel olarak Te Kloese'ye 7 puan verdiğini söyledi. “Ve burada kesinlikle Slot ve Gimenez'in olduğu ilk dönemi kastediyorum. Son dönemi değil.”

“Bu arada dün onunla çok uzun süre konuştum. Gerçekten inanılmazdı. İlk söylediği şey, De Kuip'teki bir maçtan sonra tekrar ön kapıdan arabasına yürüyebileceği oldu. O zaman düşündüm ki: ne lanet bir işin var senin.”

Şubat başında, Te Kloese'nin telefon numarası internette paylaşıldıktan sonra sık sık telefonla taciz edildiği ve tehdit edildiği ortaya çıktı. Bu olay, Feyenoord'un PSV deplasmanında 3-0 mağlup olmasından hemen sonra meydana geldi.