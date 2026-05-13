Hans Kraay Jr., Ronald Koeman'ın olası halefini eledi: "Milli takım teknik direktörü havası yok"

Hans Kraay junior, Michael Reiziger'i Hollanda milli takımında Ronald Koeman'ın uygun bir halefi olarak görmüyor. Voetbal International dergisinde yazdığı köşe yazısında vardığı sonuç net: "Onda bir milli takım teknik direktörüne yakışır bir karizma görmüyorum."

Gelecek yaz yapılacak Dünya Kupası öncesinde, milli takım teknik direktörünün geleceği hakkında spekülasyonlar şimdiden tüm hızıyla devam ediyor. Zira Koeman'ın ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuva sonrasında takımın başında kalıp kalmayacağı belirsiz.

Bu bağlamda, Topvoetbal direktörü Nigel de Jong'un muhtemelen kurum içinden bir halef arayacağına dair söylentiler var. Bu bağlamda Reiziger'in adı gündeme geliyor - bu hafta başında NOS Studio Voetbal'da da bu isim geçmişti.

"Bu hafta Nigel de Jong ile ilgili haberleri okudum. Haberlerde, hiçbir teknik direktörle görüşülmediğini ve Ronald Koeman'ın oyuncuların koşulsuz güvenine sahip olduğunu söylüyor. Yani Nigel de Jong'un gözünde Koeman'ı sorgulamak için hiçbir neden yoktu," diye başlıyor ESPN analisti.

Buna rağmen De Jong, Oranje'nin erken elenmesi durumunda Koeman'ın halefinin kulüp içinden aranabileceğini ima etti; bu durumda Reiziger'in adı mantıken gündeme geliyor. Ancak Kraay için Jong Ajax'ın eski teknik direktörü bir seçenek değil.

"Jong Ajax'ta Keuken Kampioen Divisie'de şampiyon olarak mükemmel bir iş çıkardı, Jong Oranje'de iyi işler yapıyor ve Erik ten Hag yönetimindeki başarılı Ajax'ın fazlasıyla mükemmel ve güvenilir sağ koluydu. Ancak onda büyük Oranje'nin patronu olarak bir potansiyel görmüyorum."

"Oyuncu olarak üst düzey bir kariyeri olmuş, muazzam bir futbol bilgisine sahip ve sadık ve kibar bir adam olsa da, onda milli takım teknik direktörüne yakışır bir karizma görmüyorum."