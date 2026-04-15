Hans Kraay Jr., Jordi Cruijff ile tesadüfen karşılaşmasıyla ilgili olarak: "O zaman Ajax'ın DNA'sını gerçekten kaybetmiş oluruz"

Hans Kraay jr., Voetbal International dergisindeki köşe yazısında, De Toekomst'ta Jordi Cruijff ile görüştüğünü belirtiyor. Analist, Ajax'ın teknik direktörüyle Amsterdam kulübünün planları hakkında konuştu; bu planlarda kulübün hedefleri hiç gizlenmiyor.

Kraay, köşe yazısında Ajax'ın ne zaman yeniden gerçek Ajax olacağı sorusuna yanıt veriyor. "Son yıllarda Ajax futbolunun neredeyse hiç oynanmadığı ve Ajax DNA'sının izinin bile bulunamadığı zorlu dönemden sonra, bazıları Ajax'ın bu DNA'yı yeniden bulmasının uzun bir süreç olacağını düşünüyor," diye başlıyor Kraay.

Ardından, Amsterdam ekibinin antrenman tesislerinde Cruijff ile karşılaştığında bu konuyu onunla ayrıntılı olarak konuştuğunu belirtiyor. Ona göre Cruijff, uzun bir süreçten hiç bahsetmiyor: "Jordi Cruijff yönetimindeki yeni normal, Ajax'ın şampiyon olması gerektiğidir," diyor Kraay.

Analiste göre, Cruijff'in net bir görüşü olduğu oyun tarzı da bu konuşmada ele alındı. "Hans, sen o gerizekalı pas oyunlarından hoşlanmıyorsun, değil mi?! Evet, bu konuda hemfikiriz. Çünkü ben de Ajax ve Barcelona'nın kalecisinin, ilk pasını ileriye atabiliyorsa sadece stoperlere pas vermesi gerektiğini düşünüyorum. Kendi ceza sahasında üçgenler oluşturmak, Ajax ve Barcelona'da da yapmadığımız bir şey."

Ayrıca Ajax'ın teknik direktörü Kraay'e, kendini korumak istemediğini de belirtti. "Gelecek sezonun ilk maç gününden itibaren Feyenoord ve PSV ile mücadeleye gireceğiz. Evet, PSV de dahil. Eğer bunu gösteremezsek, o zaman Ajax'ın DNA'sını gerçekten kaybetmiş oluruz. Ve biliyor musun... ben buraya arkadaş edinmek için getirilmedim," dedi Cruijff, Kraay'ın aktardığına göre.

Son olarak Kraay, bu hafta sonu Steven Berghuis'tan büyük keyif aldığını belirtiyor ve tüm sakatlık sıkıntılarının ardından gösterdiği performansı "inanılmaz derecede başarılı" olarak nitelendiriyor. "Eski ritmine kavuşması için biraz zamana ihtiyacı olduğunu söyleyebilirsiniz, ancak ben taze, neşeli, istekli bir sağ kanat oyuncusu görüyorum; sıradan bir futbolcunun görmediği şeyleri görüyor ve bunları hayata da geçirebiliyor," diyor Kraay, Amsterdamlı tecrübeli oyuncu hakkında.

Ajax, sezonun son dört maçında, sezonun sönük bir şekilde bitmemesi için tüm gücünü ortaya koymak zorunda. Óscar García'nın takımı şu anda beşinci sırada ve Avrupa kupalarına doğrudan katılmayı garantilemek için NAC Breda, PSV, FC Utrecht ve sc Heerenveen karşısında gerekli puanları toplamak zorunda.