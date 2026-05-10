Hans Kraay Jr.: "Jordi Cruijff ile konuştum. O şöyle dedi: 'Babama tek bir şey söz verdim ve o da...'"

Hans Kraay junior, Dick Schreuder’in en azından Ajax’ın teknik direktörü olmayacağının nedenini biliyor. NEC’in teknik direktörü uzun süredir gündemde değil ve uzun saçlı yorumcu, Jordi Cruijff ile yaptığı bir sohbetin ardından bunun nedenini tahmin ediyor.

“Jordi Cruijff şöyle dedi: ‘Geçiş yılı yaşamayacağız. Gelecek yıl şampiyon olmalıyız ve mümkün olan en kısa sürede tekrar Ajax futbolunu oynamalıyız’,” diyor Kraay junior, Goedemorgen Eredivisie programında Amsterdam ekibinin teknik direktörünün önceki açıklamalarını hatırlatıyor.

“Dick Schreuder’in NEC’de altı hafta içinde o kadar hücum futbolunu takıma aşıladığını görüyorsanız, Cruijff’un atayacağı teknik direktör – ki bu muhtemelen Girona’dan Míchel olacak – da benzer bir şey yapmak zorunda kalacak,” diyor Kraay junior.

“Altı hafta içinde devasa bir dönüşüm gerçekleştirmek zorunda kalacak. Ama Schreuder, o aday değil,” diyor. Kraay junior daha sonra bu konuyla ilgili Cruijff ile yaptığı özel bir sohbetten bahsediyor.

“Onunla tesadüfen karşılaştım ve bana şöyle dedi: babamın fikrini sürdürmeliyiz. Ona tek bir şey söz verdim: nerede çalışırsam çalışayım, 4-3-3 oynanacağını.”

“Ve Dick Schreuder 4-3-3 oynamıyor,” diyor Kraay junior da. NEC’in baş antrenörü, her zaman 3-4-2-1 sistemini uyguluyor. ESPN stüdyosunda analist olarak da bulunan Bram van Polen, Ajax’ın Schreuder’e gitmemesini “yazık” buluyor.

"Johan Cruijff ArenA'da o süper hücum futbolunu görmek isterdim. Cruijff'in düşünce yapısını anlıyorum ama yine de," diyor PEC Zwolle'nin kulüp ikonu.