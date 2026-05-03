Hans Kraay Jr.'ın hiç şüphesi yok: "Kesinlikle Dünya Kupası'na gidecek"

Hans Kraay Jr.'a göre Guus Til Dünya Kupası kadrosuna girecek; bunu "Goedemorgen Eredivisie" programında dile getirdi. PSV'li oyuncu güçlü bir sezon geçiriyor ve Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi yönündeki talepler giderek artıyor.

"Dünya Kupası'na katılması çok mantıklı," diyen Tommie van der Leegte, Til'in hem orta saha hem de forvet olarak oynayabilmesini bir avantaj olarak görüyor. "Bunu son derece mantıklı bulurum. Dünya Kupası'na kesinlikle katılmalı."

Sjoerd Mossou, Van der Leegte'nin sözlerine katıldı. “Oynamazsa işini savsaklayacağından da korkmanıza gerek yok. Ama tabii, Ronald Koeman her zamanki kadrosuna sadık kalıyor.”

Hans Kraay junior ise son derece net bir tavır sergiledi. “Kimsenin tereddüt etmesine gerek yok. Til kesinlikle Dünya Kupası kadrosuna girecek.” Sunucu daha sonra Koeman’ın daha önce Til’in yedek listesinde olduğunu belirttiğini aktardı.

Xavi Simons’un sakatlığı nedeniyle, Til’in ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek turnuvaya katılma şansı arttı. Kraay’e göre bu seçenek zaten milli takım teknik direktörünün aklındaydı, ancak şansı daha da arttı.

Hedwiges Maduro'ya göre Til, form durumu sayesinde de şüpheli bir isim değil. “Onu kadroya alırsanız, çok formda bir oyuncu aldığınızı bilirsiniz ve Koeman da buna bakıyor. Teun Koopmeiners ile rekabet edecek, ancak o da bazı sakatlıklar geçirdi.”

Ardından Kraay, Maduro'yu kesiyor. "Koopmeiners biraz formda olursa, Koeman onu da kadroya alır." On numara pozisyonunda Justin Kluivert şimdilik belirsiz bir durum. Hollandalı oyuncu, ameliyatının ardından bu hafta ilk kez antrenman sahasına çıktı.