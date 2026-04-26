Hans Kraay Jr., Feyenoord'a tavsiyede bulunuyor: "Onu kesinlikle değerlendirmeliler"

Hans Kraay Jr., Feyenoord'a Gernot Trauner ile sözleşmesini uzatmasını tavsiye ediyor. Uzun süren sakatlık döneminin ardından Cumartesi günü ilk 11'de yer alan 34 yaşındaki savunma oyuncusunun De Kuip'teki sözleşmesi şu anda sona ermek üzere.

Trauner, geçen yaz aşil tendonunda ciddi bir sakatlık geçirmeden önce, 18 Mayıs 2025'te Feyenoord'un bir maçında son kez ilk 11'de yer almıştı. Ardından aylar süren bir rehabilitasyon süreci başladı.

Nisan ortasında Avusturyalı oyuncu, NEC maçında son dakikalarda oyuna girerek sahalara geri döndü. Cumartesi günü ise Groningen'e karşı (3-1 galibiyet) nihayet yeniden ilk 11'de yer aldı.

Bir gün sonra Kraay junior, ESPN'deki Goedemorgen Eredivisie programında Trauner'in Groningen karşısındaki oyununu övdü. “Bazen bir takım için çok önemli olan oyuncular olur. Üç hafta sakat kalırlar, hiç antrenman yapmazlar, yarım saat oynarlar ve sonra onlara güvenebilirsiniz. Bu, forvetlerden çok defans oyuncularında daha sık olur.”

“Gernot Trauner'in yeni Franz Beckenbauer olduğunu söylemeyeceğim. Ama bir yıldır sahalardan uzaktaydı. Onun hakkında hoşuma giden şey, topları hatların arasından geçirebilmesi. Bunu Ahmedhodzic'te görmüyorsunuz. Kaleciye geri değil, bir defans oyuncusuna değil, sadece hatların arasından. Bunu bir maçta on beş ila yirmi kez yapıyor.”

“Bir yıldır oynamadığını ona bakarak anlayamazsınız. Yine de şunu da eklemeliyim: Hollanda liginde bir yıl oynamadıysanız, bunu bir kez daha gösterebilirsiniz. Ama Premier League veya LaLiga’da bir yıl oynamadıysanız, üç antrenman ve Excelsior’a karşı yarım saatlik bir maçın ardından öylece geri dönemezsiniz.”

Bu nedenle Kraay junior, Trauner’e bir tavsiyede bulunuyor. “O çok istiyor. Dün bana öyle söyledi. Bu kadar kısa sürede tekrar makul bir forma girmişse, bir yıl daha oynayabilir, değil mi? Feyenoord’un yerinde olsam bunu düşünürdüm.”

Masada bulunan Jong PSV teknik direktörü Stijn Schaars da onunla aynı fikirde. “Ben her zaman yapardım, ama ben Feyenoord değilim. Ama bunu gördüğünüzde… Defans hattındaki tecrübesi ve futbol yeteneği. Bence bir teknik direktör için kadrosunda böyle bir oyuncunun olması harika bir şey,” dedi Schaars.