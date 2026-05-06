Hans Kraay Jr., FC Twente'nin transfer hedefini Frenkie de Jong ile karşılaştırıyor ve hemen pişman oluyor

Almere City ile De Graafschap arasında Keuken Kampioen Play-Off'larında oynanacak maç öncesinde, Teun Gijselhart, Hans Kraay junior'dan oldukça övgü dolu sözler duyuyor. ESPN analisti, De Graafschap'ın orta saha oyuncusunu bir an için Frenkie de Jong ile karşılaştırıyor, ancak hemen bu yorumundan geri adım atıyor.

21 yaşındaki Gijselhart, AFC, AZ ve PEC Zwolle'nin altyapılarından geçerek 2025 ortalarında De Graafschap'a katılan bir kontrol orta saha oyuncusu. De Vijverberg'de 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Gijselhart, ilk sezonunda hemen büyük bir etki yaratıyor.

Sadece istatistiklere bakıldığında, Gijselhart'ın hücumdaki katkısı sıfır gol ve iki asistle hayal kırıklığı yaratıyor. Buna karşın, 182 top kapma, 61 top çalma ve 44 top kesme istatistiğine sahip. De Graafschap'ta bunu ondan daha iyi yapan kimse yok.

"O bir golcü değil," diye başlıyor Kraay junior. "Ama Gijselhart, stoperler için ilk pas noktası. İyi bir driplingi, kısa pasları, derin pasları ve delici pasları var."

"Kayma ve top çalma sevmez, ama pasları keser, pas hattını bozar, tabiri caizse. 'Frenkie burada koşuyor' derseniz, 'evet, Frenkie orada koşuyor' dersiniz."

"Onu Frenkie ile karşılaştırmayacağım, yoksa sen (sunucu Pascal Kamperman, ed.) yine aynı şeyi söyleyeceksin, ama onda da bu var. Vücudunu iyi kullanıyor."

"Onda güç yok, bunu burada görebilirsiniz," diyor Kraay, bazı önemli anları izledikten sonra. Analiste, Gijselhart'ın 'Frenkie de Jong'a benzeyen bir yanı' olup olmadığı soruluyor. "Bunu söylediğime şimdiden pişman oldum," diye yanıtlıyor Kraay junior.

"Harika bir dripling yeteneği var ve bunu birlikte pek çok kez gösterdik," diyerek, sezonun başlarında Jong Ajax karşısında Gijselhart'ın dış ayakla yaptığı muhteşem pası kastediyor. "Dış ayakla topu almak, pas noktası bulmak, derinlik aramak."

"Dribblinginde bir hızlanma var, bu pek çok oyuncuda olmayan bir şey. Nadiren gol atıyorsan, orta saha oyuncusu olarak çok iyi olmalısın. Ama Frenkie de Jong da nadiren gol atıyor ve çok iyi bir oyuncu."

"Yine dikkatli olmalıyım, çünkü bana sanki onu Frenkie de Jong ile karşılaştırıyormuşum gibi bakıyorsunuz. Kesinlikle öyle değil. Ama o, taşların arasındaki çimento gibidir. Ona büyük ilgi var," diyor Kraay. Kamperman'a göre, FC Twente'nin scoutları Çarşamba günü tribünde Gijselhart'ı izleyecek.