Hans Kraay Jr. çok etkilendi ve Eredivisie'deki tüm scoutlara tavsiyede bulundu: "Onu alın!"

Hans Kraay Jr., Kévin Monzialo’dan (FC Den Bosch) oldukça etkilenmiş durumda. Bu, gündemdeki yorumcunun Çarşamba akşamı ESPN’de açıkça ortaya koyduğu bir durumdu.

Den Bosch, Monzialo'yu 2024 yılında bedelsiz olarak Hollanda'ya transfer etti. Şu anda 25 yaşında olan forvet, Brabant kulübü adına 55 resmi maçta forma giydi.

Bu maçlarda Kongo milli takım oyuncusu 19 gol ve 17 asist kaydetti. Transfermarkt'a göre Monzialo'nun şu anki değeri 750.000 avro.

Forvetin Den Bosch ile 2027 ortasına kadar sözleşmesi var. Kraay, Hollanda'daki tüm scoutlara bir tavsiye veriyor. "İşte aradığınız adam bu."

“O, sahada çok hareketli bir forvet. Bacaklarında çok fazla güç yok ama pas verme yeteneği var. İlk top kontrolü iyi, seni buluyor ve topu tam olarak nereye göndereceğini biliyor,” diyor Kraay heyecanla.

“Şu anda beni dinliyor ve onu tanımayan bir scout olarak görüyorsanız, şunu düşünürsünüz: alın! Rakibin ceza sahası içinde ve çevresinde her zaman oynamayan bir takımda istatistikleri kesinlikle fena değil. Buna da ihtiyacı yok, çünkü oyuna derinlik katıyor,” diye bitiriyor Kraay.

Fransa doğumlu Monzialo, gençlik eğitiminin bir kısmını Juventus'ta aldı. İsviçre ve Avusturya'dan geçen sağ ayaklı oyuncu, Keuken Kampioen Divisie'ye geldi.