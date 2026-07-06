Hans Kraay Jr., Arne Slot’un Hollanda milli takımının teknik direktörü olmamasının iki önemli nedenini sıralıyor: “Bana şöyle demişti ki…”

Pazartesi günü ortaya çıkan bilgilere göre, KNVB, Arne Slot ile Hollanda milli takımının yeni teknik direktörü olması konusunda görüşüyor. Ancak Hans Kraay junior, Voetbal International’da yazdığı köşe yazısında bunun o kadar kolay olmayacağını belirtiyor.

Kısa süre önce Liverpool'dan kovulan teknik direktör, Oranje'de Ronald Koeman'ın halefi olarak sıkça adı geçen isimlerden biri. Kraay junior da bunun haklı bir neden olduğunu düşünüyor. “Hatta adı çok sık geçiyor. Ben de bu durumu gayet kabul edilebilir buluyorum.”

Yine de Slot’un gelmesi hiç de kesin bir şey değil. “Bir süre önce bana, Liverpool’dan sonra milli takım teknik direktörlüğü için henüz çok genç hissettiğini söylemişti. Ve bence hâlâ böyle düşünüyor,” diyor Kraay junior. 47 yaşındaki Slot’un önünde kulüp teknik direktörü olarak uzun bir kariyer var.

“Ama Nigel de Jong onu ararsa, Zeist’e bir kahve içmeye gelmeyeceği izleniminden kurtulamıyorum,” diye devam ediyor Kraay junior. “Çünkü Arne Slot da bunun, Oranje’nin milli takım teknik direktörü olmak için şimdiye kadarki en iyi fırsat olduğunu anlıyor ve farkında.”

Slot’un nispeten genç yaşının yanı sıra, bir “çok büyük ama” daha var: Liverpool’dan kovulmasının ardından ortaya çıkan muazzam sözleşme fesih bedeli. “Bu, bir dolma kurabiye ve birkaç peseta meselesi değil. Ve artık bilindiği üzere, birçok üst düzey kulüp, kovulan teknik direktör bir yıl içinde başka bir işveren bulursa bu sözleşme fesih bedelini derhal geri almak istiyor.”

Kraay junior, bu nedenle Slot’un öyle kolay kolay ikna edilemeyeceğini düşünüyor. Üst düzey futbol direktörü Nigel de Jong, Slot’u en güçlü aday olarak görüyorsa, epey çaba sarf etmek zorunda kalacak. Sıkça adı geçen bir diğer isim ise Peter Bosz: ancak PSV’nin teknik direktörü bu konuda yorum yapmak istemiyor.

“Hollanda Milli Takımı’ndan gelecek bir teklife kesin olarak hayır diyecek mi sorusuna, ağzından kesinlikle net bir hayır çıkmadı,” diyor Kraay junior. “Aday olarak adının geçmesinden hoşlandı ve bu konuyu düşünecek mi sorusuna, aslında Hollanda Milli Takımı hakkında artık soru cevaplamak istemediğini söyledi. Ve bu bana yeterince şey ifade etti.”