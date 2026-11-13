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Hans Kraay junior’a göre Virgil van Dijk’in sakatlığı nedeniyle Hollanda Milli Takımı’nda yer alamaması bir felaket değil. ESPN yorumcusu, bunun diğer oyunculara kendilerini kanıtlama fırsatı verdiğini düşünüyor.

Van Dijk ve Brian Brobbey, milli takım teknik direktörü Xavi’ye kadroda yer alamayacaklarını bildirdi. Daha sonra Sepp van den Berg kadroya eklendi. Liverpoollu savunmacının yokluğunda geçici kaptan ise Frenkie de Jong oldu.

Kraay, Van Dijk’in yokluğunu değerlendirdiği analizinde, "Bunun çok büyük bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Van Dijk de çok eleştiriliyor ve bu eleştiriler zaman zaman haklı" dedi.

Hollanda Milli Takımı yorumcusu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama Van de Ven ile Van Hecke’nin, Tottenham Hotspur’da olduğu gibi Hollanda Milli Takımı’nda da iyi bir ikili oluşturabileceğini düşünüyorum. Tottenham’da birlikte oynadıkları on maçta sadece on bir gol yediler. Üstelik bu, öyle acemilerden oluşan bir lig değil; karşılarında oynayan forvetler de kesinlikle acemi değil."

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Kraay’e göre Xavi, savunmanın merkezinde rahatlıkla Van Hecke ve Van de Ven’i tercih edebilir. "Van Hecke’nin yanında Van de Ven’in hızına güveniyorum. Bu, geleceğe yönelik bir adım da olabilir."

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Ancak 35 yaşındaki Van Dijk’in milli takım kariyerini henüz noktalayacağı görünmüyor. Geçen yaz düzenlenen Dünya Kupası’nın ardından bu konuda şüpheler vardı, ancak tecrübeli oyuncu Xavi ile görüştükten sonra Hollanda Milli Takımı’nda devam etmeye karar verdi.

Kraay, Van Hecke ile Van de Ven’den oluşacak stoper ikilisine atıfta bulunarak, "Xavi ve Van Dijk, iki yıl daha birlikte devam edeceklerinden emin. Dolayısıyla bu durumda geçici bir çözüm olur" dedi.

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Van de Ven’in savunmanın merkezine geçmesi hâlinde Ian Maatsen’in Yunanistan karşısında sol bekte ilk 11’de başlaması bekleniyor. Kraay, Aston Villalı bek oyuncusu için "Bu da gayet iyi" dedi.

Maatsen, bu sezon Premier League ve Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa’nın değişmez isimlerinden biri. Sol bek, Hollanda Milli Takımı formasıyla daha önce bir kez, 2025’te Uluslar Ligi çeyrek finalinde İspanya’ya karşı oynadı.