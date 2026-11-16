Reklam

Hans Kraay junior, Uluslar Ligi'nde Almanya'ya 5-0 yenilen Hollanda Milli Takımı'nın performansı karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Hollanda'yı yakından takip eden Kraay, teknik direktör Xavi'nin takımında özellikle cesaret eksikliği gördü.

"5-0 kaybettik. 5-0... Sıfır cesaret, sıfır pres. Bizi sahadan sildiler, perişan ettiler. Tempoya ayak uyduramadık, her yerde rakibin peşinden sürüklendik. Bütün akşam başımız döndü" diye yakınan Kraay, maçın ardından şu kanalın stüdyosunda konuştu: ESPN.

Kraay, Xavi'nin öncelikleri olan topa sağlam biçimde sahip olma ve önde pres yapma çabasından eser görmedi. Analist, "İlk dakikadan itibaren bunların hiçbirini görmedik" derken, Frenkie de Jong'dan yoksun Hollanda'nın Berlin'de büyük zorluk yaşadığını belirtti.

"Elbette Frenkie çok önemli ve takımın sessiz lideri. Ama her şeyi Frenkie'ye bağlayamazsınız. Çünkü başka zamanlarda da aramızda olmayacak ve o zaman böyle sahadan silinmemeliyiz. Kimse adamını tutmadı, kimse rakibine yakın oynamadı. Gerçekten korkunçtu" diyerek sözlerini tamamladı hayal kırıklığı yaşayan Kraay.

Reklam Reklam

Hollanda, Olympiastadion'da ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. İkinci yarıda ise çok daha dikkatli oynayan Almanya karşısında çaresiz kaldı. Almanya, Florian Wirtz'in iki golünün de katkısıyla 5-0 kazandı.

Related Topics

Bu sonuç, Xavi ve oyuncuları için büyük bir darbe oldu. Oysa geçen cuma Yunanistan karşısında alınan 7-0'lık galibiyetin ardından Hollanda Milli Takımı çevresinde büyük bir coşku hâkimdi.

Hollanda böylece Uluslar Ligi B Grubu'nu 11 puanla ikinci sırada tamamladı. Çeyrek finalde Fransa, İngiltere veya Portekiz ile karşılaşabilir. Ancak Portekiz'in grup birinciliği henüz kesinleşmedi.

Reklam

Son sekiz takımın eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi, 20 Kasım Cuma günü UEFA'nın genel merkezinin bulunduğu İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Saat 12.00'den itibaren dört çeyrek final eşleşmesi belirlenecek ve Hollanda'nın sıradaki rakibi netleşecek.

Kurada grup birincileri ile ikincileri arasında önemli bir ayrım yapılıyor. Bu nedenle Hollanda her ülkeyle eşleşemez.