Hannover'den Kagawa açıklaması: ''Beşiktaş özel uçak gönderip götürdü''

Hannover Teknik Direktörü Horst Heldt, transferin son gününde Beşiktaş'a kaptırdıkları Kagawa'yla ilgili konuştu.

Ara transfer döneminin son gününde kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olan Japon yıldız Shinji Kagawa ile ilgili Hannover 96 cephesinden açıklama geldi.

Bundesliga ekibi, transferin son gününde Kagawa için Dortmund'la anlaşmış ancak oyuncunun Beşiktaş'ı tercih etmesinden dolayı transferi gerçekleştirememişlerdi.

Eurosport'a konuyla ilgili konuşan Hannover 96 Teknik Direktörü Horst Heldt, ''Yanlış giden bir şey yoktu. Şansımızı son dakikaya kadar zorladık. Oyuncunun iki seçeneği vardı, elimizden geleni yaptık ama o tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı'' dedi.

Transfer sürecini değerlendiren Heldt, bunun bir transfer başarısızlığı olarak değerlendirilmemesi gerekiğini savunurken ''Bir önceki gün Dortmund'la görüşmelere başladık ve son anda anlaşma sağladık. Ancak Beşiktaş, özel uçak gönderip Kagawa'yı götürdü. Oyuncunun tercihi bu oldu. İllegal herhangi bir şey olmadı'' dedi.

Borussia Dortmund yakın tarihinin önemli isimlerinden olan Shinji Kagawa, sezon sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek.