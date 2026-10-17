Abdoulie Ceesay, Hamburglu konukların ilk ciddi gol fırsatında 45+1. dakikada ağları buldu. Eski Augsburg Bundesliga teknik direktörü Wagner yönetimindeki ilk maçında 1. FC Magdeburg deplasmanında aldığı moral bozucu 3-0'lık yenilginin ardından Hannover 96'ya en azından bir puanı Husseyn Chakroun'un 48. dakikadaki golü getirdi.

"Bu kesinlikle ileriye doğru bir adım. Elbette henüz her şey istediğimiz gibi gitmedi. Ama önemli olan, geçen haftaki yenilginin ardından bir reaksiyon göstermemizdi" diyen Hannover 96'nın sportif işlerden sorumlu genel müdürü Jonas Boldt, Sky'a konuştu. Geçen sezonu dördüncü sırada bitiren kulüpte haziran ayından bu yana görev yapan Boldt, "Yükselme" kelimesinin "anılmaması" gerektiğini söyledi: "Mütevazı davranıp çalışmak daha iyi."

Bu sonuçla Hannover, şimdilik düşme hattının üç puan üzerinde yer alıyor. Üst üste beşinci maçında da yenilmeyen St. Pauli ise yükselme play-off'u sırasının dört puan gerisinde.

Oysa Maschsee kıyısındaki büyük ölçüde dolu arenada taraftarlar, 9. dakikada Chakroun'un 15 metreyi biraz aşan mesafeden sert bir şutla topu ağlara göndermesi üzerine sevinmişti. Ancak pozisyon öncesinde Benjamin Källman az farkla ofsayttaydı ve gol iptal edildi.

Kenarda Wagner'in sık sık el kol hareketleriyle yönlendirdiği Hannover, daha istekli oynamayı sürdürdü. Bir korner organizasyonunun ardından, üç metreden yaptığı kafa vuruşunda hiçbir rakibin baskısı altında olmayan Virgil Ghita'nın topu üst direkten döndü (29.). Henüz başındaki sezonda direkler, Hannover'in golüne sekizinci kez engel oldu.

Diğer tarafta Louis Oppie'nin soldan yaptığı sert ortayı, Hannover savunmacılarından sıyrılan Ceesay kafayla ağlara göndererek ev sahibi ekibi şoke etti. İkinci yarıda Hannover aradığı golü buldu. Chakroun bu kez birkaç metre ofsayt pozisyonundaydı ancak top St. Pauli savunmacısı Lars Ritzka'dan gelmişti. İki takımın da mücadele yoğunluğu giderek artarken St. Pauli daha avantajlıydı.