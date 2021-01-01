Hannes Wolf'un altıncı ligden Jürgen Klopp'un yanına uzanan serüveni

Bayer Leverkusen'in yeni teknik direktörü Almanya'da amatör bir takımda çalışırken, kendisini fark eden Jürgen Klopp ile olan ilişkisine değindi.

Peter Bosz'un ayrılmasının ardından Bayer Leverkusen'de teknik direktörlük koltuğuna oturan 39 yaşındaki teknik adam Hannes Wolf, antrenörlük kariyerinin ilk yıllarında Borussia Dortmund'da Jürgen Klopp ile geçirdiği günlerden bahsetti.

Wolf, dünyaca ünlü Alman teknik direktörle geçirdiği zamanı "özel" olarak nitelendirdi.

Hannes Wolf ne söyledi?

DAZN'a yaptığı açıklamada ASC 09 Dortmund adlı amatör takımda çalıştığı dönemde Jürgen Klopp'un kendisiyle iletişim kurduğunu belirten Wolf, bu adımın gelişiminde büyük bir rol oynadığını söyledi.

"Klopp bana benimle çalışmak istediklerini söylediğinde altıncı ligde çalışıyordum ve sadece 27 yaşındaydım.

"Dortmund'da birçok şey öğrendim. Onunla aynı antrenman sahasında yer almak harika ve çok özel bir duyguydu. İlişkimiz her zaman devam etti. Hala iletişimimizi sürdürüyoruz ve arkadaşlığımız devam ediyor.

Wolf'un Leverkusen yolu

Profesyonel futbol geçmişi bulunmayan Wolf, amatör olarak oynadığı futbol kariyerinde forvet olarak görev yapıyordu.

"2009'da amatör bir takımın antrenörüyken Jürgen Klopp'un dikkatini çeken ve Dortmund altyapısında çeşitli görevler alan Wolf, Dortmund'un U17 ve U19 takımlarıyla Almanya şampiyonluğu elde etmişti.

Klopp'un Dortmund'dan ayrılmasından bir yıl sonra Stuttgart'ın başına geçmek için Dortmund'dan ayrılan Wolf, Stuttgart'ın ardından Hamburg ve Genk gibi takımlarda görev yapmıştı.

39 yaşındaki teknik adam Stuttgart'ı 2016-2017 sezonunda Bundesliga 2'de şampiyonluğa taşıyarak, Bundesliga'ya çıkartmıştı.