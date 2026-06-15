Hani, Faslı yıldızın tuzağına düştü... Mısırlı oyuncunun hatası, 2026 Dünya Kupası'nı olumsuz bir tabloya sürükledi

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına bir haftadan az bir süre kala, kendi kalesine atılan goller turnuvanın en çok konuşulan konusu haline geldi.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası, önceki turnuvanın tamamına kıyasla bu tür gollerde şimdiden daha fazla sayıya ulaştı.

Squawka'ya göre, 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar 3 kendi kalesine gol kaydedildi; buna karşılık, 2022 Katar Dünya Kupası'nın tamamında sadece 2 kendi kalesine gol kaydedilmişti.

Şu ana kadar (3 kendi kalesine gol) mevcut turnuva, Batı Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 1974 Dünya Kupası ile eşit durumda.

Mısırlı savunma oyuncusu Mohamed Hani, Pazartesi akşamı Belçika ile oynanan heyecan verici 1-1 berabere biten maçta, kendi kalesine yanlışlıkla attığı golle en son kendi kalesine gol atan oyuncu oldu.

Mohamed Hani'den önce, Paraguaylı Damian Bobadilla ABD maçında ve İsviçreli Miro Moham, Katar maçında aynı hataya düşmüştü; FIFA, Katar'ın Bualam Khoukhi'nin attığı beraberlik golünü saymamıştı.

2022 Dünya Kupası'nda ise sadece iki isim aynı tuzağa düştü: Faslı Nayef Akrad Kanada maçında ve Arjantinli Enzo Fernandez Avustralya maçında.

12 kendi kalesine atılan golle tarihi rekoru elinde tutan 2018 Rusya Dünya Kupası'nın ardından, 5 golle 1998 Fransa Dünya Kupası ikinci sırada yer alıyor. Onu, her biri 4 golle 1954, 2006 ve 2016 Dünya Kupaları takip ediyor. Ardından ise 3 golle 1974 Dünya Kupası geliyor.

Sadece bir kendi kalesine gol kaydedilen turnuvalar ise şunlardır: 1930, 1970, 1982 ve 1994, hiç kendi kalesine gol atılmayan turnuvalar ise: 1934, 1950, 1958, 1962 ve 1990'dır. Bu veriler Squawka'ya aittir.

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