Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Ebu Ride, Afrika kupalarına katılan kulüp sayısının artırılması yönünde başvuruda bulunmasının nedenlerini açıkladı ve sadece Mısır adına konuşmadığını, aksine Dünya Kupası'nda yer alan tüm ülkeler ve sıralamada üst basamaklarda bulunan federasyonlar adına konuştuğunu belirtti.

Ebu Ride, "El-Nahar" kanalındaki "El-Sura" programında sunucu Lemis el-Hadidi'ye yaptığı açıklamalarda, bu başvurunun dünya turnuvalarında yaşanan gelişmelere ayak uydurmak amacıyla geldiğini, bunun kanıtının da 2026 Dünya Kupası'nın son edisyonunda 48 milli takımın katılımının görülmesi ve yeni edisyonlarda takım sayısının artırılmasının düşünülmesi olduğunu belirtti.

Kimilerinin kendisi hakkında Ahlavi (Ahly taraftarı), kimilerinin ise Zamalkavi (Zamalek taraftarı) dediğini, ancak sonuçta Mısır futbolunun çıkarları için çalıştığını dile getiren Ebu Ride, başvurunun ön aşamada incelendiğini, fakat bazı federasyonların şu anda değişiklik yapmayı istememeleri nedeniyle direnç gösterdiğini vurguladı.

Bir süredir Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Patrice Motsepe ile görüşmeler yapıldığını belirten Ebu Ride, kulüp sayısının artırılması konusunun, pazarlama ve ticari koşullar ile Afrika ajandasının takvimi doğrultusunda ayrıntılı ve eksiksiz bir şekilde incelendikten sonra onaylanmak üzere gelecek sezon icra kuruluna sunulduğunu ifade etti.

Ebu Ride, Ahly Kulübü Başkanı Mahmud el-Hatib'in kıta kupalarına katılan kulüp sayısının artırılması için kendisiyle iletişime geçmediğini ekledi ve gelişme isteyen herhangi bir yöneticinin geleceğe baktığını ve belirli bir kulübün değil, genel olarak Mısır futbolunun çıkarını ve gelişmeyi aradığını belirtti.

Zamalek yönetiminin, geçtiğimiz 25 Temmuz gününden önce Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" nezdindeki 18 davayı çözüme kavuşturmak için büyük çaba sarf ettiğini vurgulayan Ebu Ride, Zamalek'in evraklarını son tarihten önce çözmeyi başardığını açıkladı ve kıtadaki bazı kulüplerin kıta lisansı alma süresinin uzatılmasını talep ettiğini, ancak Afrika Futbol Konfederasyonu'nun bunu tamamen reddettiğini belirtti.

Futbol federasyonunun belirli bir kulübü desteklemediğini açıklayan Ebu Ride, federasyonun kimseye iltimas geçmediğini, herkese eşit mesafede durduğunu ve Mısır futbolunun çıkarının her türlü değerlendirmenin üzerinde olduğunu, Zamalek'in ise geçtiğimiz sezon oyuncularının tescil evraklarını sunması nedeniyle büyük miktarda para ödediğini vurguladı.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Futbol federasyonu ile diğer kulüpler arasındaki iş birliği ve tüm Mısır kulüplerinin gözetilmesi çerçevesinde, yalnızca Zamalek'in değil, birçok kulübün geciken alacaklarını taksitlendirdik."