James Trafford, İngiltere'nin İspanya'yı mağlup ettiği maçtaki kararlı performansı ve maç sonrasında verdiği içten röportajla İngiliz taraftarların gönlünü kazandı. Leeds kalecisi, Madrid'de yaptığı birçok üst düzey kurtarışla maçın kahramanı oldu ve İngiltere'nin Uluslar Ligi grubunu lider tamamlamasını sağladı.

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İngiltere Madrid'de son bölümdeki yoğun baskıya direndi

İngiltere, Madrid'de üç gollük üstünlüğünü neredeyse kaybetti ve 10 kişi kaldı, ancak İspanya karşısında 3-2'lik galibiyeti korumayı başardı. Son bölümde aralıksız baskı gören İngiltere, üstünlüğünü korumak için kaleci Trafford'un kritik müdahalelerine ihtiyaç duydu.

Eski Manchester City kalecisi, önce Lamine Yamal'ı durdurdu, hemen ardından Marc Cucurella'nın savunmaya çarpıp yön değiştiren şutunu çıkardı. Kısa süre sonra Trafford, Fermin Lopez ve Aymeric Laporte'un vuruşlarını art arda kurtararak bir kez daha kritik bir müdahalede bulundu.

Trafford maç sonrası röportajında kurtarışlarıyla ilgili şakalaştı

Son düdüğün ardından ITV muhabiri Gabriel Clarke'a konuşan Trafford, muhabirin hangi art arda iki kurtarışı sorduğunu hatırlamıyormuş gibi yaptı. Göz kırparak “Hangisi?” diye yanıt verdi. Bunun üzerine Clarke, “Biliyorsun!” dedi.

Trafford, “Evet, açıkçası hatırlamıyorum,” diye ekledi. “Sanırım Yamal içeri kat etti... Her şey çok hızlı oldu. Her gün, her hafta üzerinde çalıştığımız şey, o anlık kararları verebilmek. Takıma yardımcı olduğum için mutluyum.”

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Bu müdahalenin kariyerinin en iyi kurtarışı olup olmadığı sorulduğunda 24 yaşındaki kaleci gülümsedi ve Bolton'da oynadığı dönemi hatırlattı. Trafford, “Harika bir andı,” dedi. “Kurtarışlardan bahsedeceksek... Bolton'dayken Port Vale deplasmanında inanılmaz bir kurtarış yapmıştım. O, sonsuza kadar en iyi kurtarışım olarak kalacak! Ama anın önemi, bunun [İngiltere formasıyla yaptığım kurtarışın] anlamı açısından en iyiler arasında.”

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İspanya teknik direktörünün övgüsüyle bir numara tartışması alevlendi

Trafford'un etkileyici performansı, İngiltere'nin bir numaralı kalecisinin kim olması gerektiğine ilişkin süregelen tartışmayı alevlendirdi. Kritik kurtarışlarına rağmen kaleci, kişisel hedeflerini geri planda tutarak takımın elde ettiği sonuca odaklandı.

“Açıkçası galibiyeti aldığımız için mutluyum,” yanıtını verdi. “Hedefimiz grubu lider bitirmekti. Maçın ne kadar zor olacağını ve maça çıkarken kendimizden ne beklediğimizi biliyorduk... Ben de üzerime düşeni yapıp kazandığımız ve sonuçta grubu lider bitirdiğimiz için mutluyum.”

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Rakip takımın teknik direktörü Luis de la Fuente de kalecinin maçtaki belirleyici etkisini kabul etti: “Bazı fırsatlar yarattık ama İngiltere kalecisi harika bir performans sergiledi ve son 10 ya da 15 dakikada gol olabilecek iki veya üç pozisyonu engelledi.”

Trafford'un odağı yeniden Leeds'e çevriliyor

İngiltere ile Uluslar Ligi grubunu lider bitiren Trafford'un odağını hızla kulübündeki görevlerine çevirmesi gerekiyor. Leeds'in bir numaralı kalecisi, cumartesi günü Chelsea ile Stamford Bridge'de oynayacakları deplasman maçına güçlü bir moralle çıkacak.