Hangi oyuncular statü gereği Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçında oynayamayacak?
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TFF, Elazığ ile Malatya illerinde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. Haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını ertelemişti.
Yine TFF tarafından yapılan açıklamada, ertelenen maçın 11 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de oynanmasına karar verilmişti.
İki takımda da ertlenenen maçın sonrasında kadroya katılan oyuncular statü gereği bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Hangi oyuncular Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçında oynayamayacak?
Trabzonspor'da Guilherme, Manoel Messias ve Manuel Da Costa; Yeni Malatyaspor'da ise Vidar Örn Kjartansson, Youssouf Ndayishimiye ve Karim Hafez, statü gereği mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.