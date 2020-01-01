Hangi oyuncular statü gereği Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçında oynayamayacak?

Süper Lig'deki erteleme mücadelesinde statü gereği iki takım da bazı oyuncularından faydalanamayacak.

TFF, Elazığ ile Malatya illerinde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. Haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan BtcTurk - maçını ertelemişti.

Yine TFF tarafından yapılan açıklamada, ertelenen maçın 11 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de oynanmasına karar verilmişti.

İki takımda da ertlenenen maçın sonrasında kadroya katılan oyuncular statü gereği bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Hangi oyuncular Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçında oynayamayacak?

Trabzonspor'da Guilherme, Manoel Messias ve Manuel Da Costa; Yeni Malatyaspor'da ise Vidar Örn Kjartansson, Youssouf Ndayishimiye ve Karim Hafez, statü gereği mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.