Şampiyonlar Ligi

Hangi maç hangi kanalda? Haftanın maç ve yayım programı

Goal Türkiye
Son güncelleme
Yorum (0)
manchester united roma villarreal arsenal
Getty Images
Goal Türkiye'nin televizyon ekranıyla hangi maçın hangi kanalda gösterileceği bilgilerine erkenden ulaşıp, takviminizi belirleyebilirsiniz.

Hafta boyunca Türk televizyonlarında gösterilecek futbol karşılaşmalarının takvimiyle, programınızı erkenden şekillendirebileceksiniz. 

İşte hafta sonuna dek oynanacak karşılaşmalar ve yayım bilgileri. 

4 Mayıs 2021

Bugün maç programı oldukça az olsa da Manchester City-PSG karşılaşması nefesleri kesecek gibi görünüyor.

Saat Maç Kanal
19.30 Holstein Kiel-Sandhausen S Sport 2
21.00 Luton Town-Rotherham beIN Sports 2
22.00 Manchester City-PSG beIN Sports Haber

5 Mayıs 2021

Chelsea-Real Madrid karşılaşması Şampiyonlar Ligi'nde ikinci İstanbul biletini hangi takımın alacağını belirleyecek. 

Saat Maç Kanal
12.05 Brisbane Roar-Western United beIN Sports 4
14.20 Perth Glory-Melbourne City beIN Sports 4
18.00 Fatih Vatanspor-Beşiktaş TRT Spor
22.00 Chelsea-Real Madrid beIN Sports 1
23.15 Rio Ave-Sporting Lizbon S Sport 2

6 Mayıs 2021

Roma'nın 6-2'nin rövanşında Manchester United'dan turu alması oldukça zor ancak Unai Emery'nin eski takımı Arsenal karşısındaki tur mücadelesi heyecan verici olabilir. 

Saat Maç Kanal
12.05 Melbourne Victory-Macarthur Bulls beIN Sports 4
19.30 Hertha Berlin-Freiburg S Sport 2
20.30 Benfica-Porto S Sport 2
22.00 Roma-Manchester United beIN Sports 2
22.00 Arsenal-Villarreal beIN Sports 1

7 Mayıs 2021

Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in takımı Leicester City, oldukça zor geçmesi beklenen son üç hafta öncesinde evinde kayıp yaşamamalı. 

Saat Maç Kanal
12.35 Adelaide United-Wellington Phoenix beIN Sports 4
16.00 Akhisar-Ümraniyespor TRT Spor
19.30 Holstein Kiel-St.Pauli S Sport 2
20.30 Boluspor-Eskişehirspor TRT Spor
21.00 Sparta Rotterdam-Vitesse Tivibu Spor 2
21.30 Stuttgart-Augsburg S Sport 2
21.45 Genk-Club Brugge Tivibu Spor 3
22.00 Real Sociedad-Elche Spor Smart
22.00 Leicester City-Newcastle United S Sport 

 

Kapat