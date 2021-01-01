Hangi maç hangi kanalda? Haftanın maç ve yayım programı
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Hafta boyunca Türk televizyonlarında gösterilecek futbol karşılaşmalarının takvimiyle, programınızı erkenden şekillendirebileceksiniz.
İşte hafta sonuna dek oynanacak karşılaşmalar ve yayım bilgileri.
4 Mayıs 2021
Bugün maç programı oldukça az olsa da Manchester City-PSG karşılaşması nefesleri kesecek gibi görünüyor.
|Saat
|Maç
|Kanal
|19.30
|Holstein Kiel-Sandhausen
|S Sport 2
|21.00
|Luton Town-Rotherham
|beIN Sports 2
|22.00
|Manchester City-PSG
|beIN Sports Haber
5 Mayıs 2021
Chelsea-Real Madrid karşılaşması Şampiyonlar Ligi'nde ikinci İstanbul biletini hangi takımın alacağını belirleyecek.
|Saat
|Maç
|Kanal
|12.05
|Brisbane Roar-Western United
|beIN Sports 4
|14.20
|Perth Glory-Melbourne City
|beIN Sports 4
|18.00
|Fatih Vatanspor-Beşiktaş
|TRT Spor
|22.00
|Chelsea-Real Madrid
|beIN Sports 1
|23.15
|Rio Ave-Sporting Lizbon
|S Sport 2
6 Mayıs 2021
Roma'nın 6-2'nin rövanşında Manchester United'dan turu alması oldukça zor ancak Unai Emery'nin eski takımı Arsenal karşısındaki tur mücadelesi heyecan verici olabilir.
|Saat
|Maç
|Kanal
|12.05
|Melbourne Victory-Macarthur Bulls
|beIN Sports 4
|19.30
|Hertha Berlin-Freiburg
|S Sport 2
|20.30
|Benfica-Porto
|S Sport 2
|22.00
|Roma-Manchester United
|beIN Sports 2
|22.00
|Arsenal-Villarreal
|beIN Sports 1
7 Mayıs 2021
Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in takımı Leicester City, oldukça zor geçmesi beklenen son üç hafta öncesinde evinde kayıp yaşamamalı.
|Saat
|Maç
|Kanal
|12.35
|Adelaide United-Wellington Phoenix
|beIN Sports 4
|16.00
|Akhisar-Ümraniyespor
|TRT Spor
|19.30
|Holstein Kiel-St.Pauli
|S Sport 2
|20.30
|Boluspor-Eskişehirspor
|TRT Spor
|21.00
|Sparta Rotterdam-Vitesse
|Tivibu Spor 2
|21.30
|Stuttgart-Augsburg
|S Sport 2
|21.45
|Genk-Club Brugge
|Tivibu Spor 3
|22.00
|Real Sociedad-Elche
|Spor Smart
|22.00
|Leicester City-Newcastle United
|S Sport