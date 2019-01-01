Hangi lig hangi kanalda yayınlanıyor? Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1...

2019-20 sezonunda Avrupa'nın beş büyük ligi hangi kanallarda yayınlanıyor?

Avrupa'da 2019-20 sezonu tüm heyecanıyla başladı.

Peki Avrupa'nın beş büyük ligi bu sezon 'de hangi kanallar üzerinden takip edilebilecek? İşte yanıtı...

İngiltere Premer Lig hangi kanalda?

Premier Lig, 2019-20 sezonunda S Sport'un yanı sıra TRT Spor'dan da yayınlanıyor.

Saran Group ile beIN Sports arasındaki anlaşma bu sezon yenilenmedi. Bu nedenle Premier Lig maçları S Sport'tan ve S Sport Plus'tan yayınlanıyor.

Bu sezon beIN Sports'tan farklı olarak TRT Spor, her hafta en az bir maçı şifresiz olarak ekranlara getiriyor.

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İspanya hangi kanalda?

İspanya 1. Futbol Ligi La Liga'nın 2019-20 sezonunda Türkiye'de henüz yayıncısı yok.

beIN Media'nın kontrolündeki Digiturk, 2015-16 sezonundan bu yana La Liga maçlarını Türkiye'deki izleyicileriyle buluşturuyordu. Fakat platform, bedeli yüksek bulması nedeniyle bu sezon İspanya 1. Ligi'nin yayın haklarını almadı.

hangi kanalda?

Bundesliga'nın yayın hakları, 2019-20 sezonunda da Saran Group'ta bulunuyor. Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga, S Sport ve Sport Plus ekranlarından yayınlanıyor.

İtalya hangi kanalda?

Serie A'da 2019-20 sezonu karşılaşmalarını yayınlayacak kanal geçtiğimiz sezonki gibi beIN Sports oldu.

hangi kanalda?

Ligue 1, geçen sezon olduğu gibi 2018-19 sezonunda da beIN Sports ekranlarından yayınlanıyor.