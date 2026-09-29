Fransa'ya galibiyet golünü atmasına ve Bayern Münih ile Fransa Milli Takımı'nın en önemli dayanağı haline gelmesine rağmen, Michael Olise İspanya'nın gözünde hâlâ Lamine Yamal'ın gerisinde.

Ünlü "El Larguero" programının stüdyosunu tek bir soru alevlendirdi: "Dünyada hangi forvet Lamine'nin yaptığını yapabilir?" Ve bu sorunun cevabı, şu anda Avrupa'nın en tartışmalı karşılaştırmasını sonuçlandırmaya yetti.

Zidane'ın yeni kurtarıcısı

Olise sezona geçen sezonki kadar güçlü, hatta daha güçlü bir şekilde başladı; Fransız oyuncu hem kulübünün hem de ülkesinin milli takımının kadrosunda dokunulmaz, vazgeçilmez bir unsura dönüştü. Öyle ki Zinedine Zidane, Bayern Münih kanat oyuncusunun becerisi sayesinde Fransa teknik direktörü olarak ilk galibiyetinin tadına vardı; zira Belçika karşısında son dakikada galibiyet golünü kaydetti.

Bu kesintisiz parlayış kaçınılmaz soruyu gündeme getirdi: Olise nihayet Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ın seviyesine ulaştı mı? Sunucu Manu Carreño'nun "El Larguero" masasına getirdiği bu soru, hararetli bir tartışma başlattı.









Büyüsü eksik bir sol ayak

İlk konuşan Raúl Ruiz oldu; Fransız oyuncunun değerini kabul etti ancak yaş farkını da hesaba kattı: "Muhteşem bir sol ayağı var ve bence Lamine'den fiziksel olarak daha güçlü, ama Lamine'nin Olise'den daha uzun süredir öne çıktığı da doğru."

Manu Carreño ise ince bir denkleme vardı: "Olise bazı ayrıntılarda daha becerikli olabilir, ama İspanya Milli Takımı oyuncusunun sahip olduğu büyüye sahip değil."

Kiko Narváez ise karşılaştırmanın çok yakın olduğunu, ancak şifre kelimenin yaratıcılık olduğunu düşündü: "Olise forvetin arkasında son derece dar alanlarda oynuyor, sırtı kaleye dönük oynuyor, fırsatlar yaratıyor, pas veriyor, ama basitçe Lamine'nin yaratıcılığına sahip değil; bu yüzden Lamine'yi ondan birkaç santimetre önde tutuyorum."

Analizdeki nakavt darbesi ise José Mari Bakero'dan geldi; hakkıyla değeri bilinmeyen, Lamine'nin gizli silahını ortaya koydu: "Bence Lamine, Olise'de eksik olan bir şeye sahip: kazandığı zaferlerin çokluğu. Olağanüstü yeteneğinin yanı sıra, özellikle dar alanlarda, çok şey başardı."

Ve devam etti: "Son zamanlarda değeri bilinmeyen bir başka şey daha var, o da muazzam defansif çabası. Mbappé'yi ya da Ballon d'Or'a aday diğer forvetlerden herhangi birini karşılaştıracak olursak, hangisi Lamine gibi kanatta çaba harcıyor?"

Cesaret ve karakter

Rafa Alkorta ise Lamine'nin kişiliğinin üstünlüğünü vurgulayarak tartışmayı noktaladı: "Bence Lamine, kişiliği sayesinde Olise'den daha cesur ve daha becerikli. Bana daha seçkin görünüyor, ama teknik açıdan ve çalım bakımından ikisinin çok yakın olduğunu düşünüyorum."

Sonuç olarak, "El Larguero" analistleri tek bir sonuçta hemfikir oldu: Michael Olise dünya çapında bir oyuncu ve zirveye çok yakın olağanüstü bir yetenek, ancak Lamine Yamal hâlâ bir adım önde; sadece yetenekle değil, zaferlerle, oyun kurmadaki yaratıcılıkla ve her şeyden önce, Ballon d'Or'a aday hiçbir forvetin göstermediği bir defansif çabayla. Diğerleri önde topu beklerken, Lamine geri dönüp atağı arkadan kuruyor.







