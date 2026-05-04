Hangi ABD Kadın Milli Takımı oyuncuları UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ni kazandı? Lindsey Heaps, Alex Morgan ve UWCL kupasını kaldıran ABD’li yıldızlar

Yıllar boyunca birçok ABD Kadın Milli Takımı yıldızı Avrupa macerasını yaşadı ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı, Atlantik’i aşarak buraya gelmeyi tercih etmelerinin en büyük nedenlerinden biri; zira NWSL kulüplerini temsil eden oyuncular için buna benzer bir fırsat başka hiçbir yerde bulunmuyor. Ancak bazıları sadece bu turnuvada oynamakla kalmadı; aralarından birkaçı bir adım daha ileri giderek turnuvayı gerçekten kazandı.

Bir Amerikalı olarak UWCL kupasını kaldırmak, oldukça seçkin bir kulübe katılmak anlamına gelir. Yıllar boyunca ABD'li yıldızlar genellikle Avrupa'da çok uzun süre kalmadılar, bu da zaten zayıf olan bu unvanı kazanma şansını daha da zorlaştıran nedenlerden biridir. Ancak, bunu başaran bir avuç oyuncu ve son engelde yenilgiye uğrayarak kupayı kıl payı kaçıran daha da fazlası var.

GOAL, UWCL'yi kazanan USWNT yıldızlarına bir göz atıyor...

Hangi USWNT yıldızları Avrupa'da oynadı?

Avrupa'da oynamış USWNT yıldızlarının listesi oldukça uzundur. Hope Solo ve Aly Wagner, 2005 yılında Lyon'a transfer olduklarında bu yolda öncü olan isimlerden ikisiydi, ancak o zamanlar UWCL'yi sekiz kez kazanan bu kulüp, kadın futbolunda bugün sahip olduğu statüye henüz sahip değildi. O zamandan bu yana çok daha fazlası Fransa'da zaman geçirdi; Alex Morgan ve Megan Rapinoe en büyük isimler arasında yer alırken, Lindsey Heaps'in orada geçirdiği sekiz yıl onu akla gelen ilk isimlerden biri yapıyor.

Önceki yıllarda USWNT'den birkaç oyuncuyu ağırlayan İngiltere, NWSL'nin 2020'de uyguladığı kısaltılmış sezon nedeniyle Covid-19 pandemisi sırasında da Amerikalı yıldızlar için cazip bir destinasyon haline geldi. Çoğu, iç lig normal programına döndüğünde ABD'ye geri dönecek olsa da, bugün milli takım kadrosunda Arsenal'den Emily Fox ve Chelsea'den Naomi Girma gibi İngiliz kulüplerini temsil eden isimler hala bulunuyor.

Öte yandan, günümüzde daha çok bir alt yapı ligi haline gelmiş olsa da, İsveç’in Damallsvenskan ligi bir zamanlar ABD Kadın Milli Takımı’nın oyuncuları da dahil olmak üzere dünyanın en iyi futbolcularından birçoğuna ev sahipliği yapmıştı; 2008 yılında ise iki Amerikalı yıldız, bir Alman kulübünde forma giyerken Avrupa şampiyonu olmuştu.

Hangi USWNT oyuncuları UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni kazandı?

Oyuncu Kazandığı yıllar Ali Krieger 2008 Gina Lewandowski 2008 Alex Morgan 2017 Lindsey Horan 2022 Catarina Macario 2022 Emily Fox 2025 Jenna Nighswonger 2025

Ali Krieger ve Gina Lewandowski, 2008 yılında FFC Frankfurt'un (şimdiki adıyla Eintracht Frankfurt) İsveç ekibi Umea'yı toplamda 4-3 yenmesine yardımcı olarak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Amerikalılar oldular. İkili, o dönemde iki maçlı bir final olan serinin her iki karşılaşmasında da Alman takımının savunmasında ilk 11'de yer aldı ve Frankfurt'un İsveç'te 1-1 berabere kalmasına, ardından bir hafta sonra evinde 3-2 galip gelmesine yardımcı oldu. Krieger, aynı yılın Ocak ayında ilk kez milli formayı giymiş ve o tarihte zaten ABD Kadın Milli Takımı'nın bir üyesiydi, ancak Lewandowski'nin milli takımda tek kez forma giymesi için yedi yıl daha geçmesi gerekecekti.

Alex Morgan, 2017 yılında Lyon'daki kısa dönemini Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu madalyasıyla taçlandırarak bu turnuvada zafer kazanan ikiliye katıldı. Forvet, Fransa'daki kiralık dönem boyunca sadece 15 maçta forma giydi ancak 12 gol attı, üç kupa kazandı ve Paris Saint-Germain'e karşı oynanan UWCL finalinde ilk 11'de sahaya çıktı; ancak sakatlığı nedeniyle sadece 23 dakika sonra oyundan çıktı.

Beş yıl sonra, Fransız devi İtalya'nın Torino kentinde Barcelona'yı 3-1 mağlup ettiğinde, iki ABD Kadın Milli Takımı yıldızı daha Lyon ile şampiyonluğa ulaştı. Lindsey Heaps ve Catarina Macario ilk 11'de yer aldı ve ikincisi 33. dakikada Lyon'u 3-0 öne geçirerek, takımın rekorunu genişleten sekizinci Avrupa şampiyonluğunu rahat bir şekilde garantilemesine katkıda bulundu. 2025 yılında da iki Amerikalı yıldız bu seçkin kulübe katıldı. Emily Fox ve Jenna Nighswonger, turnuvanın önceki iki edisyonunun galibi Barcelona'yı şaşkına çeviren Arsenal kadrosunda yer aldı. Fox finalin tamamında oynadı ve Gunners'ın ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazanmasında olağanüstü bir performans sergiledi.

Hangi USWNT yıldızları UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalini kaybetti?

Birkaç oyuncu daha bu seçkin yedi kişilik kulübe katılmaya çok yaklaştı. Megan Rapinoe, 2013 finalinde Lyon'un kadrosunda yer aldı ancak Wolfsburg'un 1-0 galip gelmesiyle mağlup tarafta kaldı. Alman devi, ertesi yıl da üç USWNT yıldızının kalbini kırdı. Christen Press, Whitney Engen ve Meghan Klingenberg, 2014 finalinde 4-3'lük skorla inanılmaz bir mağlubiyet yaşayan Tyreso takımının bir parçasıydı.

Lewandowski, 2008 yılında Frankfurt formasıyla şampiyonluğa ulaşmış olsa da, bir final maçını da kaybetmişti. Alman ekibi 2012’de yeniden büyük finalde yer aldı ancak bu kez Lyon’a 2-0 yenilerek şampiyonluğu kaçırdı. Maçın sonucu tersine dönseydi, Lewandowski UWCL’yi iki kez kazanan ilk ve bugüne kadar tek ABD Kadın Milli Takımı yıldızı olacaktı.

Heaps de 2024'te Lyon ile finale geri döndüğünde bu başarıyı elde eden ilk Amerikalı olma şansına sahipti. Ancak Barcelona, Bilbao'da Fransız ekibini 2-0 yenerek 2022'deki yenilgisinin intikamını aldı.

2003'te Fortuna Hjorring formasıyla Stacey Pearson ve 2005'te Djurgarden formasıyla Venus James, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde oynayıp kaybeden diğer Amerikalı oyuncular. Ancak ikisi de USWNT'de hiç A milli takım forması giymedi.

Hangi USWNT yıldızları 2025-26 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir?

Birçok USWNT yıldızı 2025-26 UWCL'de oynadı ve üçü Norveç'in Oslo kentinde düzenlenecek 2026 finalinde forma giyecek. Kura çekiminde Arsenal ve Lyon'un yarı finalde karşı karşıya gelmesi, ABD'nin bu önemli etkinlikte en az bir temsilciye sahip olacağını garanti altına aldı ve Heaps, Lily Yohannes ve Korbin Shrader'ın yer aldığı Lyon takımı, Fox'un Arsenal'ini yenerek üçlü bir temsilci grubu oluşturdu.

OL, 23 Mayıs'taki finalde Barcelona ile karşı karşıya gelecek; bu, iki takımın UWCL'nin final aşamasında dördüncü kez karşılaşması olacak. Lyon, önceki karşılaşmalardan ikisini, 2019 ve 2022'de kazanmış olsa da, en son 2024'teki maçı Barca kazanmıştı. Fransız devi bir kez daha galip gelirse, iki Amerikalı oyuncu daha USWNT yıldızlarının oluşturduğu Avrupa şampiyonu kulübüne katılacak ve Heaps, bu turnuvayı iki kez kazanan ilk Amerikalı oyuncu olacak. Bu, 31 yaşındaki oyuncunun bu yaz Denver Summit'e katılarak NWSL'ye dönmeden önce Avrupa'da geçireceği son sezon için uygun bir son olacak.

