Hangi ABD Kadın Milli Takımı oyuncuları UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni kazandı? Lindsey Heaps, Alex Morgan ve UWCL kupasını kaldıracak ABD'li yıldızlar

Yıllar boyunca birçok ABD Kadın Milli Takımı yıldızı Avrupa'da bir macera yaşadı ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı, Atlantik'i aşarak buraya gelmeyi tercih etmelerinin en büyük nedenlerinden biri; zira NWSL kulüplerini temsil eden oyuncular için buna benzer başka bir fırsat bulunmuyor. Ancak bazıları sadece bu turnuvada oynamakla kalmadı; aralarından birkaçı daha da öteye giderek turnuvayı gerçekten kazandı.

Bir Amerikalı olarak UWCL kupasını kaldırmak, oldukça seçkin bir kulübe katılmak anlamına gelir. Genellikle ABD'li yıldızlar Avrupa'da çok uzun süre kalmazlar ve bu da zaten zayıf olan bu tür bir şampiyonluğu kazanma şansını daha da zorlaştırır. Ancak, bunu başaran bir avuç oyuncu ve son engelde yenilgiye uğrayarak çok az farkla kaçıranlar da vardır.

GOAL, UWCL'yi kazanan USWNT yıldızlarına bir göz atıyor...

Hangi USWNT yıldızları Avrupa'da oynadı?

Avrupa'da oynamış USWNT yıldızlarının listesi oldukça uzundur. Hope Solo ve Aly Wagner, 2005 yılında Lyon ile sözleşme imzaladıklarında bu listeye adlarını yazdıran ilk isimlerden ikisiydi, ancak o zamanlar UWCL'yi sekiz kez kazanan bu kulüp, kadın futbolunda bugün sahip olduğu statüye sahip değildi. O zamandan bu yana çok daha fazlası Fransa'da zaman geçirdi; Alex Morgan ve Megan Rapinoe en büyük isimler arasında yer alırken, Lindsey Heaps'in orada geçirdiği yedi yıl onu akla gelen ilk isimlerden biri yapıyor.

Önceki yıllarda USWNT'den birkaç oyuncuyu ağırlayan İngiltere, NWSL'nin 2020'de uyguladığı kısaltılmış sezon nedeniyle Covid-19 salgını sırasında da Amerikalı yıldızlar için cazip bir destinasyon haline geldi. Çoğu, yerel lig normal programına döndüğünde ABD'ye geri dönecek olsa da, bugün milli takım kadrosunda hala İngiliz kulüplerini temsil eden isimler bulunuyor; örneğin Chelsea'de oynayan Catarina Macario ve Mia Fishel gibi.

Öte yandan, günümüzde daha çok bir yetiştirme ligi haline gelmiş olsa da, İsveç'in Damallsvenskan ligi bir zamanlar ABD Kadın Milli Takımı oyuncuları da dahil olmak üzere dünyanın en iyi futbolcularından birçoğuna ev sahipliği yapmıştı; 2008 yılında ise iki Amerikalı yıldız, bir Alman kulübünde forma giyerken Avrupa şampiyonu olmuştu.

Getty

Hangi USWNT oyuncuları UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni kazandı?

Oyuncu Kazandığı yıl(lar) Ali Krieger 2008 Gina Lewandowski 2008 Alex Morgan 2017 Lindsey Horan 2022 Catarina Macario 2022 Emily Fox 2025 Jenna Nighswonger 2025

Ali Krieger ve Gina Lewandowski, 2008 yılında FFC Frankfurt'un (şimdiki adıyla Eintracht Frankfurt) İsveç ekibi Umea'yı toplamda 4-3 yenmesine yardımcı olarak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Amerikalılar oldular. İkili, o dönemde iki maçlı bir final olan serinin her iki karşılaşmasında da Alman takımının savunmasında ilk 11'de yer aldı ve Frankfurt'un İsveç'te 1-1 berabere kalmasına, ardından bir hafta sonra evinde 3-2 galip gelmesine yardımcı oldu. Krieger, aynı yılın Ocak ayında ilk kez milli formayı giymiş ve o tarihte zaten ABD Kadın Milli Takımı'nın bir üyesiydi, ancak Lewandowski'nin milli takımda tek maçına çıkması için yedi yıl daha geçmesi gerekecekti.

Alex Morgan, 2017 yılında Lyon'daki kısa süreli macerasını Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu madalyasıyla taçlandırarak bu turnuvada zafer kazanan ikiliye katıldı. Forvet, Fransa'daki kiralık dönem boyunca sadece 15 maçta forma giydi ancak 12 gol attı, üç kupa kazandı ve Paris Saint-Germain'e karşı oynanan UWCL finalinde ilk 11'de sahaya çıktı; ancak sakatlığı nedeniyle sadece 23 dakika sonra oyundan çıktı.

Beş yıl sonra, Fransız devi İtalya'nın Torino kentinde Barcelona'yı 3-1 mağlup ettiğinde, iki ABD Kadın Milli Takımı yıldızı daha Lyon ile şampiyonluğa ulaştı. Lindsey Heaps ve Catarina Macario ilk 11'de yer aldı ve ikincisi 33. dakikada Lyon'u 3-0 öne geçirerek, rekorunu genişleten sekizinci Avrupa şampiyonluğunu oldukça rahat bir şekilde garantiledi. 2025 yılında da iki Amerikalı yıldız bu seçkin kulübe katıldı. Emily Fox ve Jenna Nighswonger, turnuvanın önceki iki edisyonunun galibi Barcelona'yı şaşkına çeviren Arsenal kadrosunda yer aldı. Fox finalin tamamında oynadı ve Gunners'ın ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazanmasında olağanüstü bir performans sergiledi.

Getty

Hangi USWNT yıldızları UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalini kaybetti?

Birkaç oyuncu daha bu seçkin yedi kişilik kulübe katılmaya çok yaklaştı. Megan Rapinoe, 2013 finalinde Lyon'un kadrosundaydı ancak Wolfsburg'un 1-0 galip gelmesiyle mağlup tarafta yer aldı. Alman devi, ertesi yıl da üç USWNT yıldızının kalbini kırdı; Christen Press, Whitney Engen ve Meghan Klingenberg, 2014 finalinde 4-3'lük skorla inanılmaz bir mağlubiyet yaşayan Tyreso takımının bir parçasıydı.

Lewandowski, 2008 yılında Frankfurt formasıyla şampiyonluğa ulaşmış olsa da, bir finalde de mağlup olmuştu. Alman ekibi 2012’de yeniden büyük finalde yer aldı, ancak bu kez Lyon’a 2-0 yenilerek kupayı kaçırdı. Maçın sonucu tersine çıksaydı, Lewandowski UWCL’yi iki kez kazanan ilk ve bugüne kadar tek ABD Kadın Milli Takımı yıldızı olacaktı.

Horan da 2024'te Lyon ile finale geri döndüğünde bu başarıyı elde eden ilk Amerikalı olma şansına sahipti. Ancak Barcelona, Bilbao'da Fransız ekibini 2-0 yenerek 2022'deki yenilgisinin intikamını aldı.

2003'te Fortuna Hjorring forması giyen Stacey Pearson ve 2005'te Djurgarden forması giyen Venus James, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde oynayıp kaybeden diğer Amerikalı oyuncular. Ancak ikisi de USWNT'de hiç A milli takım forması giymedi.

Getty

Hangi USWNT yıldızları 2025-26 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir?

Birçok USWNT yıldızı 2025-26 UWCL'de forma giydi ve turnuva yarı final aşamasına girerken dört oyuncu kaldı. Geçen yıl Arsenal ile şampiyon olan Fox bunlardan biri, diğer üçü ise Lyon'u temsil ediyor. Heaps, birkaç yıldır Fransız devinin vazgeçilmez isimlerinden biri ve bu sezon, Lily Yohannes ve Korbin Shrader'ın yaz transferleri sonrasında iki milli takım arkadaşının da kulübe katılmasıyla kadroya katıldı.

Arsenal ve Lyon bu sezon yarı finalde karşı karşıya gelecek; bu da Mayıs ayında düzenlenecek UWCL finalinde en az bir Amerikalı oyuncunun yer alacağı anlamına geliyor. İki kulüp geçen yıl da aynı aşamada karşılaşmış ve Gunners, ilk maçı kendi sahasında 2-1 kaybetmesine rağmen toplamda 5-3'lük skorla galip gelmeyi başarmıştı.

İlgili bağlantılar