Barcelona'nın Parc des Princes'teki yenilgisi, Hansi Flick'in takımının bu sezonki ilk gerilemesi olmakla kalmadı, aynı zamanda beraberinde kulübe kritik hafta öncesinde pahalıya mal olabilecek acı bir darbe taşıdı.

Maçın 27. dakikasında Katalan yıldız Dani Olmo, sol uyluk kasını tutarak acı içinde sahayı terk etmek zorunda kaldı ve yerine Fermin Lopez girdi. Bu sahne, kötü hava koşulları nedeniyle uçuşlarda yaşanan aksaklıklarla dolu bir haftanın ardından fiziksel olarak yorgun gelen, tüm dikkatini El Clasico mücadelesine yöneltmiş ve Eric Garcia, Jules Kounde ile Andreas Christensen'in sakatlıkları nedeniyle eksik olan Barcelona'nın görevini daha da zorlaştırdı.

Bu sabah Barcelona şokun büyüklüğünü resmen açıkladı: Olmo'yu yaklaşık bir ay sahalardan uzak tutacak bir kas sakatlığı. Bu da oyuncunun, başta bu pazar Real Madrid karşısındaki El Clasico olmak üzere, ardından 3 Kasım'da Aston Villa ve 8 Kasım'da Atletico Madrid maçları gibi hayati öneme sahip karşılaşmalarda kesin olarak yer alamayacağı anlamına geliyor.

Şok teşhis: Vitinha'nın hançeri

Yaşananların gerçeğini ortaya koymak için, "Fizyotidoka" lakabıyla tanınan ve DAZN ağıyla iş birliği yapan ünlü fizyoterapist Antonio Perez, İspanyol "Sport" gazetesinin aktardığı şok edici bir teşhisle ortaya çıktı.

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Perez şöyle konuştu: "Dani Olmo doğrudan bir darbe aldı. Vitinha, bedeniyle ona doğru atılarak sakatlığa yol açtı; iç uyluk kaslarına bir hançerle sapladı adeta."

Ve açıklayarak ekledi: "Dani Olmo kelimenin tam anlamıyla Vitinha'nın eliyle sakatlandı. Portekizli oyuncunun dizi hançer kadar keskin olduğu için güçlü bir darbe sonucu sakatlanıyor. Vitinha bacağını büküyor ve bedenini aşırı kullanmaya çalıştığında aslında iç addüktör kasında bir yırtığa neden oluyor."





Kırılgan bir oyuncu ve bardağı taşıran son damla olan darbe

Uzman, oyuncunun kendisini de sorumluluktan muaf tutmadı ve Olmo'nun fiziksel özelliklerinin belirleyici bir rol oynadığına dikkat çekti.

Şöyle dedi: "Bazı oyuncularda bu sakatlıktan kaçınmak mümkün olabilirdi, ancak biz uzun bir kas sakatlığı geçmişi olan Dani Olmo'dan bahsediyoruz. Yorgunluk baş gösterdiğinde uzun oyun süreleri boyunca son derece hassas bir oyuncu."

Ağustos 2024'te Leipzig'den Barcelona'ya dönüşünden bu yana Olmo tekrar eden bir tıbbi kabus yaşadı: Eylül ayında sağ diz arka adalesinde gerilme, Kasım ayında uylukta gerilme, Ocak 2025'te baldır kasında gerilme, Mart ayında sağ addüktör kasında lifsel sakatlık, Ekim ayında sağ baldır kasında bir gerilme daha ve Aralık ayında sol omzunda çıkık.

Perez, Vitinha'nın 27. dakikadaki darbesinin, formunun zirvesinde olan ve son maçında Real Betis'e karşı gol orucunu bozan bir oyuncu için "bardağı taşıran son damla" olduğunu düşünüyor; Portekizli oyuncunun müdahalesi onu yeniden tedavi odasına gönderdi.



