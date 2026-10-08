Hamza oynayacak mı? Flick'in Getafe maçında Raphinha'nın yokluğunu telafi etmek için masasındaki 3 seçenek

Barcelona'nın yıldızı Brezilyalı Raphinha, önümüzdeki cumartesi günü La Liga'da oynanacak Getafe maçında forma giyemeyecek duruma yaklaştı. Bu durum, teknik direktör Hansi Flick'i santrfor pozisyonunda onun yerine bir alternatif hazırlamaya mecbur bırakıyor.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Brezilya ile oynadığı ikinci maçın ardından Avustralya'dan sağ uyluğunda şişlikle dönen Raphinha, üst üste ikinci gün takım arkadaşlarıyla antrenmana çıkmadı.

Bu nedenle, Brezilyalı oyuncunun önümüzdeki cumartesi Getafe karşısında oynanacak maçın ilk on birinde yer alması pratikte zor görünüyor.

Ne sağlık ekibi ne de teknik ekip Raphinha konusunda risk almak istiyor; oyuncunun kendisi de geçmiş tecrübelerinden, tamamen iyileşene kadar onu riske atmamanın daha iyi olduğunu öğrendi.

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Dolayısıyla Hansi Flick, Camp Nou'daki Getafe maçında net santrfor pozisyonunda oynatmak için Brezilyalı Raphinha'ya bir alternatif bulmak zorunda kalacak.

İspanya Ligi gol krallığında 12 golle (Feyenoord'a karşı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçı dahil olmak üzere sekiz maçta toplam 14 gol) zirvede yer alarak formunun doruğunda olan Raphinha'nın yokluğunu telafi etmek için Barcelona teknik direktörünün üç seçeneği bulunuyor.

Prensipte Gabriel Jesus en ideal seçenek olarak görülüyor; zira Brezilyalı oyuncu, Carlo Ancelotti tarafından Brezilya Milli Takımı'na çağrılmadığı için herhangi bir yorgunluk yaşamadı.

Jesus'un yanı sıra, Anthony Gordon da Flick'in önündeki bir diğer seçenek. Barcelona teknik direktörü İngiliz oyuncuyu her ne kadar öncelikle sol kanatta kullanmış olsa da, dikkat çeken parlak formu, İngiltere Milli Takımı ile son dört maçında gol atması ve sezona en iyi başlangıcını yapması, onu Getafe karşısında santrfor pozisyonunu doldurmak için Raphinha'ya uygun bir alternatif haline getiriyor.

Son olarak, değerlendirmeye değer bir başka seçenek de Dani Olmo. İspanyol milli oyuncu bu sezon Barcelona ile hiç gol atamadı, ancak oynadığı sekiz maçta üç gol asisti yaptı.

Ayrıca Olmo, son uluslararası ara döneminde İspanya ile oynadığı üç UEFA Uluslar Ligi maçında üç gol asisti yaparak formunun zirvesinde bulunuyor.

Flick'in, yarın cuma günü oynanacak maç öncesi düzenlenmesi planlanan basın toplantısında Raphinha ile ilgili şüpheleri giderip gidermeyeceğini ise göreceğiz.