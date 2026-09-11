Barcelona kulübü, 18 yaşındaki Mısırlı Hamza Abdülkerim ile sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatma konusunda anlaştı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Hamza Abdülkerim, Barcelona'ya katıldığında 2029 yılına kadar uzanan ve 15 milyon euroluk serbest kalma bedeli içeren bir sözleşme imzalamıştı; ancak kulüp, oyuncunun saha içinde ve dışında gösterdiği gelişim nedeniyle yeni bir sözleşme için müzakerelere başlamak zorunda kaldı.

Hamza'nın yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli belirgin şekilde artacak ve Barcelona bu değeri açıklamak istemese de, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano bu bedeli 150 milyon euro olarak tahmin etti.

Sözleşme imza töreni önümüzdeki salı, ayın 15'inde, yerel saatle akşam saat beşte, Başkan Joan Laporta'nın ofisinde gerçekleştirilecek; ardından Hamza Abdülkerim medyaya konuşacak.

Oyuncuların sözleşmelerini yeniledikten sonra medya karşısına çıkması alışılmış bir durum değil; ancak Barcelona, özellikle Barça'ya katıldığında medyaya tanıtılmamış olan Hamza Abdülkerim'e konuşma fırsatı vermek için bu kuraldan vazgeçmeye karar verdi.

Hamza Abdülkerim ilk maçlarını Pol Planas yönetimindeki genç takımla oynadı ve Barcelona Atlètic ile hiç dakika almadan, Dünya Kupası'na katılmak üzere Mısır Milli Takımı'ndan davet aldı.

Mısırlı forvet, Mısır'ın maçlarının son dakikalarında görev aldı ve ardından, tatil yapmak için zaman bulamadan, A takımla yeni sezon hazırlık dönemine katıldı.

Hamza Abdülkerim, hazırlık maçlarını gol krallığıyla tamamladı; ayrıca Hansi Flick onu ilk maçlarda görev almak üzere kadroya çağırdı ve "Spotify Camp Nou" sahasında Rayo Vallecano karşısında alınan galibiyette dokuz dakika süre aldı.



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