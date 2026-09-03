Barcelona kulübü, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılmak üzere Avrupa Futbol Federasyonu'na, ilk takım sözleşmeleriyle kayıtlı 25 oyuncudan oluşan bir liste gönderdi.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Barça'nın Avrupa listesinde Mısırlı Hamza Abdülkerim ve Belçikalı Jesse Bisiwu'nun yer aldığını belirtti.

Katalan kulübü ise İsveçli oyuncusu Roony Bardghji'yi, kendisini sezon boyunca sahalardan uzak tutacak ciddi diz sakatlığı nedeniyle listeye dahil etmedi.

Bardghji, geçtiğimiz sezon Barcelona ile az forma şansı bulmaktan mustaripti; çünkü parlak takım arkadaşı Lamine Yamal ile aynı mevkide oynuyor.

Mısırlı ve Belçikalı oyuncular sırasıyla 29 ve 27 numaralı formaları koruyacak; bu numaralar, yedek takım sözleşmeleriyle kayıtlı oldukları için La Liga'da da giyecekleri numaralar olacak.

Ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılmalarına izin verilmesi için, ilk takım oyuncuları olarak A listesine dahil edilmeleri gerekiyordu. Bunun nedeni, kulüp akademisinde iki yıl kesintisiz kalma ya da aynı federasyona bağlı başka bir kulübe bir yılı aşmayan bir kiralamayla birlikte üst üste 3 yıl kalma şartını yerine getirmemeleriydi. Bu şart, oyuncunun B listesine dahil edilmesine olanak tanıyor.

Brian Fariñas'a gelince, o kulübün akademi oyuncuları listesine dahil edildi; bu liste, maç saatinden 24 saat öncesine kadar güncellenebiliyor.

Barcelona'nın orta saha oyuncusu, B listesi üyesi olarak 28 numaralı formayla, kulüp akademisinin diğer oyuncularıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeye müsait olacak.

Bu durum, Fariñas'ın La Liga'da ilk takımla halihazırda 4 numaralı formayı giymesine rağmen ortaya çıkıyor; zira Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu, A ve B listelerine özgü kayıt yönetmeliklerine göre farklılık gösteriyor.

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